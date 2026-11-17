Balcony Decoration Ideas: घर की बालकनी ऐसी जगह होती है, जहां कुछ देर बैठकर सुकून के पल बिताए जा सकते हैं. लेकिन ज्यादा घरों में बालकनी की हालत बहुत बुरी होती है. लोग अक्सर बालकनी को सिर्फ और सिर्फ झाड़ू-पोछा या घर का बेकार सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर ये सामान ना भी रखा हो, तो भी कई बार बालकनी में पुराना सामान बिखरा रहता है, दीवारें खाली रहती हैं और डेकोरेशन भी फीकी पड़ जाती है. ऐसे में वहां बैठने का मन नहीं करता. कई बार लोग बालकनी को नया लुक देने के लिए महंगे गमले, फर्नीचर और डेकोरेशन का सामान खरीदने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में पहले से मौजूद बेकार पड़ी चीजों से भी बालकनी को खूबसूरत बनाया जा सकता है?

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जी हां, थोड़ी सी समझदारी और क्रिएटिविटी से आप अपनी पुरानी बालकनी को एकदम नया लुक दे सकते हैं. इसके लिए आपको न तो नया फर्नीचर खरीदने की जरूरत है और न ही डेकोरेशन पर मोटा पैसा खर्च करना होगा. बस घर में रखी कुछ पुरानी चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है. आइए जानते हैं ऐसे 4 आसान DIY हैक्स, जिनसे आपकी बालकनी की तस्वीर ही बदल जाएगी.

1. पुरानी प्लास्टिक की बाल्टियों और बोतलों से बनाएं कलर्ड गमले: अगर घर में पुरानी प्लास्टिक की बाल्टियां, डिब्बे या खाली बोतलें रखी हैं, तो इन्हें फेंकने की गलती न करें. इनसे आप बालकनी के लिए खूबसूरत गमले तैयार कर सकते हैं. सबसे पहले प्लास्टिक के कंटेनर को अच्छी तरह साफ कर लें. अब इनके नीचे के हिस्से में पानी निकलने के लिए छोटे-छोटे छेद करें. बाहर की तरफ अपनी पसंद के रंगों से पेंटिंग करें या कोई सुंदर डिजाइन बना दें. इसके बाद इनमें मिट्टी भरकर फूलों वाले पौधे, तुलसी या छोटे हर्ब्स लगा सकते हैं. अलग-अलग रंगों के ये गमले बालकनी को रंगीन और हरा-भरा लुक देंगे.



2. लकड़ी की पुरानी क्रेट्स से तैयार करें बैठने की जगह: बालकनी में बैठने के लिए कुर्सी या छोटा सोफा खरीदने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास लकड़ी की मजबूत क्रेट्स यानी सामान रखने वाली पेटियां हैं, तो इनका इस्तेमाल छोटे फर्नीचर की तरह कर सकते हैं. इन्हें अच्छी तरह साफ करके अपनी जरूरत के हिसाब से एक-दूसरे के ऊपर या अगल-बगल रखें. ऊपर एक मुलायम कुशन या पुराना गद्दा बिछा दें. क्रेट्स के अंदर खाली जगह में गार्डनिंग के छोटे औजार, पुराने अखबार या दूसरी जरूरी चीजें भी रख सकते हैं. इस तरह कम जगह में बैठने और सामान रखने, दोनों का इंतजाम हो जाएगा.



3. पुरानी साड़ी और दुपट्टे से सजाएं बालकनी: अलमारी में रखी पुरानी साड़ी या दुपट्टे अब इस्तेमाल नहीं होते, तो उन्हें बालकनी की डेकोरेशन में काम ला सकते हैं. हल्के और खूबसूरत प्रिंट वाले कपड़ों को बालकनी की रेलिंग या बैठने वाली जगह के आसपास पर्दे की तरह लगाएं. इससे बालकनी को एक अलग और सुंदर लुक मिलेगा. खास बात ये है कि इनसे बाहर से आने वाली सीधी नजर भी कुछ हद तक रोकी जा सकती है. आप चाहें तो कपड़े के रंगों को गमलों और कुशन के साथ मैच करके बालकनी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं.

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4. पुरानी कांच की बोतलों से करें डेकोरेशन: खाली कांच की बोतलों को अक्सर लोग कबाड़ समझकर रख देते हैं, लेकिन इनसे बालकनी की सजावट में चार-चांद लगाए जा सकते हैं. सबसे पहले बोतलों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. अब इन्हें अपनी पसंद के कलर्स से पेंट करें या इन पर सुंदर डिजाइन बनाएं. तैयार बोतलों में छोटे फूल रख सकते हैं या इन्हें डेकोरेटिव पीस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. चाहें तो इन्हें किसी मजबूत स्टैंड पर सजाएं या दीवार पर सेफ तरीके से लगाएं. अलग-अलग शेप और रंगों की बोतलें बालकनी को खूबसूरत और यूनिक लुक देंगी.

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