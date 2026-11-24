चंडीगढ़ के रहने वाला एक युवक Blinkit डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है. अब उसने रेडिट पर अपना अनुभव शेयर किया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उसने बताया कि उसे उसे अभी ये काम करते हुए 1 महीने ही हुए है लेकिन अभी तक का उसका अनुभव खास रहा है. पोस्ट में युवक ने बताया कि वीकडेज में 12 घंटे और वीकेंड पर 16 घंटे काम करता है और वीकेंड पर काम करते हुए उसने करीब 39 हजार रुपये की कमाई कर ली है. इसके बाद से लोग पूछ रहे हैं कि Blinkit डिलीवरी पार्टनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या वीकडेज में भी कमाई का पैमाना यही रहता है या उसे टिप्स भी अच्छे मिलते हैं?

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पोस्ट में कमाई का दिया हिसाब...

युवक ने रेडिट पोस्ट में बताया कि वह पिछले 1 महीने से Blinkit डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है और वह चंडीगढ़ में काम करता है और अगल-अगर घरों में सामान पहुंचाने का काम करता है. उसने आगे लिखा कि इसके लिए उसे ठीक-ठाक पैसे मिल जाते हैं. उसने बताया कि ये काम करते हुए उसने 39000 रुपये कमाए हैं.

सबसे ज्यादा ऑर्डर शनिवार और रविवार को मिले

युवक ने बताया कि उसे सबसे ज्यादा ऑर्डर शनिवार और रविवार को मिले हैं. उसने बताया कि वह वीकडेज में केवल 12 घंटे ही काम करता है लेकिन वीकेंड पर वह 16 घंटे तक काम करता है. उसने अन्य लोगों को सलाह देते हुए बताया कि इंसेंटिव के लक्ष्य ठीक हैं और बोनस भी अच्छे मिलते हैं. अगर आप पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते हैं, तो ये अच्छा विकल्प है.

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लेने जा रहा है बाइक

उसने यह काम करने वाले लोगों को सलाह दी है कि अगर आपके पास अपनी बाइक है, तो भी वह EV बाइक किराए पर लें. हालांकि, अभी तो वह अपने बाइक का यूज कर रहे. उन्होंने आगे बताया कि वह नए फोन के साथ नई बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए वह पैसे बचा रहे हैं.

लोगों की राय

इस पोस्ट को वायरल होने के बाद लोग अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने युवा ने टिप मांगा है कि वह किस तरह इस काम की शुरुआत कर सकते हैं. वहीं, कुछ यूजर्स ने उनकी काम के घंटों को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि दिन में 16 घंटे काम करने से युवक को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

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