बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद भी भारत के खिलाफ तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब वहां के स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम ने सीधे भारत पर निशाना साधते हुए बांग्लादेश में जारी गतिविधियों में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया है. नाहिद ने यहां तक दावा किया कि बांग्लादेश की मौजूद लड़ाई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के वर्चस्व के खिलाफ है. चौंकाने वाली बात ये है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात के बाद नाहिद ने ये बयान दिया है.

और पढ़ें

नाहिद इस्लाम ने 'भारतीय वर्चस्व' का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक एकजुटता का आह्वान किया है. नाहिद का प्रधानमंत्री से मिलने के बाद इस तरह विरोध करना और राजनीतिक एकजुटता का आह्वान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीने की आवामी लीग अपनी जमीनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है. बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल हुई शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने का वादा किया है. ऐसे में, बांग्लादेश में विरोध गरमाया है.

अब लड़ाई आवामी लीग के खिलाफ नहीं: नाहिद इस्लाम

बांग्लादेशी विपक्षी नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के संयोजक नाहिद इस्लाम ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत सीधे तौर पर शामिल है. उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अब लड़ाई शेख हसीना की आवामी लीग नहीं बल्कि भारत के वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई है.

Advertisement

नाहिद इस्लाम ने एनसीपी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की थी. इस प्रतिनिधिमंडल में सदस्य सचिव अख्तर हुसैन, वरिष्ठ संयुक्त संयोजक हसनात अब्दुल्ला और संयुक्त संयोजक अकरम हुसैन शामिल थे. यह बैठक प्रधानमंत्री की उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत जुलाई 2024 के आंदोलन में सक्रिय रहे दलों से बातचीत कर एकता मजबूत करने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, शेख हसीना के गृह जिले में हिंसा-अगजनी, अवामी लीग के 30 कार्यकर्ता जख्मी

बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा

बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले में उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हमले में हसीना की पार्टी के 30 से ज्यादा कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं. वहीं, गोपालगंज में कई घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है.

दरअसल, आवामी लीग के कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थन में रैली निकाल रहे थे. इसी दौरान उनपर देसी बम फेंके गिए. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब शेख हसीना ने बांग्लादेश वापस लौटने की घोषणा की है. जब से हसीना ने बांग्लदेश लौटने का ऐलान किया है, तब से ही बांग्लादेश में आवामी लीग के सदस्यों पर हमले हो रहे हैं. बांग्लादेश में आवामी लीग और पार्टी की गतिविधियों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है.

---- समाप्त ----