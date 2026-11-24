पूरे हफ्ते पढ़ाई, नौकरी और मोबाइल की स्क्रीन के बीच वक्त बिताने के बाद वीकेंड पर हर किसी का मन कुछ अलग करने का होता है. जेन जी के लिए वीकेंड सिर्फ आराम करने या दोस्तों के साथ कैफे जाने तक सीमित नहीं है. अब युवा ऐसी एक्टिविटीज भी पसंद कर रहे हैं, जिनमें घूमना-फिरना, नई चीजें सीखना और दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताना शामिल हो. अगर आप भी इस वीकेंड घर से बाहर निकलकर कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये 5 आउटडोर एक्टिविटीज आजमा सकते हैं.

और पढ़ें

1. साइकिलिंग पर निकलें

सुबह जल्दी उठकर दोस्तों के साथ साइकिलिंग करना वीकेंड की अच्छी शुरुआत हो सकती है. आप अपने शहर के किसी पार्क, साइकिल ट्रैक या खुले रास्ते पर घूमने जा सकते हैं. इससे शरीर को एक्टिव रखने के साथ नई जगहें देखने का मौका भी मिलेगा.

2. ट्रेकिंग का बनाएं प्लान

अगर आपको पहाड़ और नेचर पसंद हैं, तो ट्रेकिंग एक अच्छा ऑप्शन है. दोस्तों के साथ किसी आसान ट्रेक पर जाना और रास्ते में खूबसूरत नजारे देखना यादगार एक्सपीरियंस बन सकता है. शुरुआत में आसान रास्ता चुनें और पानी व जरूरी सामान साथ रखें.

3. आउटडोर पिकनिक करें

पिकनिक के लिए किसी पार्क या खुली जगह पर जाएं. अपने साथ घर का बना खाना, किताबें, ताश के पत्ते या छोटे खेल लेकर जा सकते हैं. दोस्तों के साथ खुले आसमान के नीचे वक्त बिताना रोजमर्रा की भागदौड़ से अलग एक्सपीरियंस देगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: "D Gukesh: 7 की उम्र में शुरू किया चेस, 18 में बना चैम्पियन, ऐसी है Gen Z मास्टर की कहानी

4. बैडमिंटन या फ्रिस्बी खेलें

अगर आप वीकेंड पर कुछ मजेदार करना चाहते हैं, तो दोस्तों के साथ बैडमिंटन, फ्रिस्बी या फुटबॉल खेल सकते हैं. इसके लिए किसी बड़े मैदान या पार्क में जाना होगा. इन खेलों में एंटरटेनमेंट के साथ फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है.

5. फोटो वॉक पर जाएं

अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है, तो दोस्तों के साथ फोटो वॉक का प्लान बनाएं. अपने शहर की पुरानी गलियों, बाजारों, ऐतिहासिक जगहों या किसी खूबसूरत पार्क में जाकर फोटोज़ खींचें. इस दौरान आपको अपने शहर को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा.

वीकेंड बिताने के लिए हमेशा महंगे कैफे या लंबी यात्राओं की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी दोस्तों के साथ बाहर निकलकर की गई छोटी-सी एक्टिविटी भी पूरे हफ्ते की थकान दूर करने के लिए काफी होती है.

---- समाप्त ----