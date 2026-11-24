उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा-कांग्रेस गठबंधन की करारी हार का दावा किया है. वहीं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पलटवार करते हुए दो-तिहाई बहुमत से गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है.

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सपा-कांग्रेस गठबंधन हमारे लिए चुनौती नहीं: मौर्य

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने 2027 में तीसरी बार कमल खिलाने का संकल्प लिया है. इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं.

सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक पर उन्होंने कहा, 'सपा-कांग्रेस गठबंधन हमारे लिए कोई समस्या नहीं है. इस गठबंधन की बुरी तरह हार होने वाली है. बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है. इसीलिए हम इन बैठकों को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि बीजेपी की चुनावी तैयारियां बेहद मजबूत और व्यापक हैं.'

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कांग्रेस ने याद दिलाए लोकसभा चुनाव के नतीजे

केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी. तिवारी ने कहा, 'उन्हें याद रखना चाहिए कि जब हमने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब वे 33 सीटों पर सिमट गए थे, जबकि हमने 47 सीटें जीती थीं. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगी.'

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सीटों का बंटवारा जल्द होने की जताई उम्मीद

वहीं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत की थी, तब यह प्रक्रिया काफी लंबी चली थी. भारद्वाज ने कहा, 'हम चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो, ताकि चुनाव प्रचार शुरू किया जा सके. उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जितनी जल्दी होगा, चुनाव प्रचार के लिहाज से उतना ही बेहतर होगा.'

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