कॉकरोच जनता पार्टी(CJP) के सौरव दास ने सोमवार को UK जाने से रोके जाने का आरोप लगाया, उनका कहना था कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने से रोका गया. हालांकि, आधिकारिक लिस्टिंग से पता चलता है कि एक दिसंबर को 'ऑक्सफोर्ड यूनियन' में एक पैनल चर्चा होनी थी जिसके लिए सौरव दास को बुलाया गया था.

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ऑक्सफोर्ड यूनियन स्वतंत्र रूप से चलने वाली डिबेटिंग सोसाइटी है. यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है. कॉकरोच मूवमेंट पर चर्चा के लिए CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके और सौरव दास का नाम लिस्ट में शामिल था.

यह चर्चा एक दिसंबर को होने वाली है. दोपहर 2:00 से 3:00 बजे के बीच ऑक्सफोर्ड यूनियन में CJP पैनल की चर्चा होने वाली है.

मुझे इमिग्रेशन काउंटर पर रोका गया: सौरव दास

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास ने सोमवार को UK जाने से रोके जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए UK जाने से रोक दिया गया. सौरव दास ने कहा कि उन्हें वहां 'कॉकरोच मूवमेंट' पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन उन्हें एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर ही रोक दिया गया.

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सौरव दास ने X पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर ही रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि उनकी रात 1 बजे की फ्लाइट थी लेकिन उन्हें इसमें जाने नहीं दिया गया. सौरव दास ने सरकार पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उन्हें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, LSE और एडिनबर्ग जैसे विश्वविद्यालयों से कॉकरोच मूवमेंट पर बात करने के लिए निमंत्रण मिला था लेकिन उन्हें इसमें जाने नहीं दिया गया.

दिपके ने किया सौरव दास का समर्थन

CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने सौरव दास का समर्थन किया है. साथ ही, CJP ने सरकार पर शिक्षित लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल हेड रत्ना सिंह ने भी सौरव दास का समर्थन किया. उन्होंने बताया कि उन्हें और सौरव दास, दोनों को ही ऑक्सफोर्ड यूनियन ने आमंत्रित किया था. लेकिन कुछ दिन पहले उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया. उन्होंने सौरव दास को रोके जाने को शर्मनाक बताया है.

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