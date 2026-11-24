Kartik Purnima Vrat Katha: कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है. इस महीने की पूर्णिमा का भी अपना महत्व है. इस दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं. मंदिरों में पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं. इस तिथि पर जरूरतमंदों को दान देना भी शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पुण्य मिलता है और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है.

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कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं. इसके पीछे भगवान शिव से जुड़ी एक कहानी है. मान्यता है कि इसी दिन महादेव ने तीन राक्षस भाइयों का वध किया था. उनकी जीत से खुश होकर सभी देवी-देवताओं ने दीप जलाए और शिवजी की पूजा की. तभी से इस दिन दीपदान करने की परंपरा है. पूर्णिमा के दिन पूजा-पाठ के साथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने का भी विशेष महत्व है. मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फल मिलता है. आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा.

कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने एक बार तारकासुर नाम के शक्तिशाली राक्षस का वध किया था. इसके बाद देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली. लेकिन तारकासुर की मृत्यु से उसके तीनों पुत्र बहुत नाराज थे. वे अपने पिता की मौत का बदला देवताओं से लेना चाहते थे.

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इसके लिए तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए. तीनों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा. लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कोई दूसरा वर मांगने को कहा.

तब तीनों भाइयों ने अपने लिए तीन अलग-अलग नगर बनवाने की इच्छा जताई. उन्होंने कहा कि ये नगर सोने, चांदी और लोहे के बने हों. वे इन नगरों में रहकर तीनों लोकों में घूम सकें. साथ ही उन्होंने यह शर्त रखी कि तीनों नगर एक हजार साल बाद एक साथ एक सीध में आएं और जो देवता एक ही बाण से इन तीनों को नष्ट कर दे, उसी के हाथों उनकी मृत्यु हो.

ब्रह्मा जी ने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली. वरदान मिलते ही तीनों भाइयों के लिए तीन नगर बनाए गए. तारकाक्ष को सोने का नगर, कमलाक्ष को चांदी का नगर और विद्युन्माली को लोहे का नगर मिला. इन तीनों ने अपनी शक्तियों के बल पर तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया. उनके अत्याचारों से सभी देवता परेशान हो गए.

आखिर में सभी देवता मदद की गुहार लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे. देवताओं की परेशानी देखकर महादेव ने तीनों राक्षसों का वध करने का निश्चय किया. इसके लिए एक खास दिव्य रथ तैयार किया गया. इस रथ में सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया गया. इंद्र, यम, कुबेर और वरुण घोड़े बने. वहीं, हिमालय को धनुष और शेषनाग को उसकी प्रत्यंचा बनाया गया.

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इसके बाद भगवान शिव अपने दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध करने पहुंचे. दोनों तरफ से काफी देर तक लड़ाई हुई. तभी तीनों राक्षसों के नगर एक सीध में आ गए. इस मौके का फायदा उठाकर भगवान शिव ने एक ही बाण चलाया और तीनों नगरों को नष्ट कर दिया. इस तरह तीनों राक्षस भाइयों का अंत हो गया.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई थी. तीनों राक्षसों के मारे जाने पर सभी देवी-देवता खुश हुए. उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और दीप जलाकर उत्सव मनाया. इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है.

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