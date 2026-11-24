‘रामायण: पार्ट 1’ की जबरदस्त सफलता के बीच एक्ट्रेस साई पल्लवी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंचीं, जहां उन्होंने सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया. फिल्म में माता सीता का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीतने वाली साई का यहां बिल्कुल अलग और भक्तिमय अंदाज देखने को मिला. उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

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साई ने गाया भजन

पुट्टपर्थी के प्रशांति निलयम में साई पल्लवी दूसरे श्रद्धालुओं के साथ भजन गाती और प्रार्थना करती नजर आईं. साईं कुलवंत हॉल में प्रार्थना के दौरान वह आंखें बंद करके पूरी तरह भक्ति में डूबी दिखीं. एक वीडियो में वह महिला श्रद्धालुओं के साथ चलते हुए भजन गुनगुनाती भी नजर आ रही हैं.

इस खास मौके पर साई पल्लवी सिल्क साड़ी पहने बेहद सादगी भरे अंदाज में दिखाई दीं. उनके चेहरे पर भक्ति और सुकून साफ झलक रहा था. रविवार शाम प्रार्थना हॉल के बाहर जमा हुए फैंस का उन्होंने मुस्कुराकर अभिवादन भी किया. उनका यह अंदाज देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

#SaiPallavi at Puttaparthi…📸 https://t.co/3F4nLyphHP — Saran (@rskcinemabuff) November 22, 2026

सत्य साईं बाबा से साई पल्लवी का जुड़ाव काफी पुराना है. वह अक्सर नए साल और खास मौकों पर पुट्टपर्थी जाती रही हैं. पिछले साल बाबा की जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि सत्य साईं बाबा ने ही उनका नाम ‘साई’ रखा था और उनका पूरा परिवार बाबा का भक्त है.

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Queen today at satya sai baba birthday celebrations in Puttaparthi 🥹 #Saipallavi 👑 https://t.co/ioaMaGvpJs — Santhosh (@santhu0452) November 23, 2026

साई ने यह भी बताया था कि जब वह मेडिकल की पढ़ाई के लिए जॉर्जिया में थीं, तब घर की याद आने पर रेडियो साई सुनती थीं. इससे उन्हें अकेलापन और घर से दूर रहने की उदासी से निपटने में मदद मिलती थी. यही वजह है कि सत्य साईं बाबा के साथ उनका रिश्ता सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि उनके परिवार और निजी जिंदगी से भी गहराई से जुड़ा है.

#Saipallavi visited the Sri Sathya Sai Baba Temple in Puttaparthi as part of the birthday celebrations. 🙏❤️ @Sai_Pallavi92 https://t.co/wPh0PgRVlG — AnantapurBO (@AnantapurBO) November 23, 2026

रामायण का बॉक्स ऑफिस जलवा

फिल्मों की बात करें तो साई पल्लवी ने इसी साल जुनैद खान के साथ फिल्म ‘एक दिन’ से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद वह रणबीर कपूर स्टारर ‘रामायण: पार्ट 1’ में माता सीता के किरदार में नजर आईं, जबकि यश ने रावण और रणबीर ने भगवान राम की भूमिका निभाई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 दिनों में दुनियाभर में 1,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की.

अब दर्शकों को ‘रामायण: पार्ट 2’ में एक बार फिर साई पल्लवी को माता सीता के रूप में देखने का इंतजार है. फिल्म दिवाली 2028 के मौके पर रिलीज होने वाली है. इसके अलावा वह हाल ही में तमिल थ्रिलर ‘OM: Chapter 1’ में भी नजर आईं, जिसमें उन्होंने सीबीआई अधिकारी नित्या रेड्डी का किरदार निभाया है. फिल्म में धनुष और ममूटी भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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