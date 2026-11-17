न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की हालिया वनडे सीरीज में भारत ने 3-1 से जीत हासिल की. लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार पारियों में 86 रन बनाए और भारतीय बल्लेबाजों में शीर्ष पर रहे. सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 51 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली थी, लेकिन बाकी मुकाबलों में बड़ी पारी नहीं खेल सके. रोहित का प्रदर्शन इससे भी कमजोर रहा. उन्होंने चार पारियों में केवल 30 रन बनाए और दो बार शून्य पर आउट हुए.

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रोहित-कोहली (ROKO) के लिए अब अगला इंटरनेशनल असाइनमेंट श्रीलंका के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे सीरीज हो सकता है. श्रीलंका की टीम दिसंबर में भारत दौरे पर आएगी.

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इस दौरान दोनों देशों के बीच तीन वनडे के अलावा तीन टी20 मैच भी खेले जाने हैं जाएगी. वनडे सीरीज का शुरुआती मुकाबला 13 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होना है. फिर बाकी दो मुकाबले क्रमश: बेंगलुरु (16 दिसंबर) और अहमदाबाद (19 दिसंबर) में खेले जाएंगे. फिर 22 दिसंबर से टी20 सीरीज शुरू होगी.

यानी न्यूजीलैंड सीरीज के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तानों रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास करीब एक महीने का ब्रेक है. अब श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे उनके लिए वापसी का संभावित मुकाबला हो सकता है. हालांकि, दोनों की उपलब्धता फिटनेस और सेलेक्शन पर निर्भर करेगी.

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रोहित का श्रीलंका के खिलाफ धांसू रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहद खास है. उन्होंने इस टीम के खिलाफ 55 वनडे मैचों में 45.93 की औसत से 2021 रन बनाए हैं. वनडे क्रिकेट में उनके तीन दोहरे शतकों में से दो श्रीलंका के खिलाफ आए हैं. वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर 264 रन भी इसी टीम के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बना था.

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भारत और श्रीलंका की पिछली वनडे भिड़ंत अगस्त 2024 में हुई थी. उस सीरीज का पहला मुकाबला टाई रहा था, जबकि अगले दोनों मैचों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. अब भारतीय टीम के पास अपने घरेलू मैदान पर श्रीलंका से बदला लेने का मौका होगा.

श्रीलंका का भारत दौरा (फुल शेड्यूल)

13 दिसंबर- पहला वनडे, विशाखापत्तनम, दोपहर 2:00 बजे

16 दिसंबर- दूसरा वनडे, बेंगलुरु, दोपहर 2:00 बजे

19 दिसंबर- तीसरा वनडे, अहमदाबाद, दोपहर 2:00 बजे

22 दिसंबर- पहला टी20, राजकोट, शाम 7:00 बजे

24 दिसंबर- दूसरा टी20, कटक, शाम 7:00 बजे

27 दिसंबर- तीसरा टी20, पुणे, शाम 7:00 बजे

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