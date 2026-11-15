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श्रेयस अय्यर ने जीता दिल... न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज जीत इन्हें थमाई ट्रॉफी, VIDEO

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर टी20 सीरीज में 3-2 से जीत हासिल की थी. अब उसने वनडे सीरीज पर भी 3-1 से कब्जा जमा लिया. अब दोनों टीम्स के बीच 19 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है.

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भारतीय टीम ने कब्जाई वनडे सीरीज, पेस बैटरी का दिखा दम. (Photo: AFP)
भारतीय टीम ने कब्जाई वनडे सीरीज, पेस बैटरी का दिखा दम. (Photo: AFP)

भारतीय टीम ने वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड को 22 रनों से पराजित किया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने वनडे सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमा लिया. रविवार (15 नवंबर) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में आयोजित इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 210 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 48.1 ओवरों में 187 रनों पर ढेर हो गई. अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. वहीं गुरनूर बरार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बने.

भारतीय क्रिकेट में ट्रॉफी जीतने के बाद उसे युवा खिलाड़ियों को सौंपने की परंपरा एक बार फिर देखने को मिली. सीरीज जीत के बाद कार्यवाहक कप्तान श्रेयस अय्यर ने BCCI (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से ट्रॉफी हासिल की. इसके बाद श्रेयस ट्रॉफी लेकर टीम के पास पहुंचे. श्रेयस ने ट्रॉफी यश ठाकुर और कुमार कुशाग्र को सौंप दिया.

इस दौरान टीम के सपोर्ट स्टाफ के सदस्य भी खिलाड़ियों के साथ जश्न में शामिल हुए. सभी ने एक साथ आकर टीम की तस्वीर खिंचवाई. जीत के बाद जश्न में ज्यादा शोर-शराबा नहीं दिखा, लेकिन खिलाड़ियों के चेहरों पर मुस्कान और संतोष साफ नजर आया.
यह भी पढ़ें: IND vs NZ: 210 का टारगेट भी चेज नहीं कर पाया न्यूजीलैंड, सेंटनर ने इन पर फोड़ा हार का ठीकरा

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यश ने डेब्यू पर किया कमाल
बता दें कि यश ठाकुर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले के जरिए अपना ओडीआई डेब्यू किया. डेब्यू पर यश ठाकुर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहे. यश ने 10 ओवरों की गेंदबाजी में सिर्फ 38 रन खर्च किए और एक विकेट हासिल किया. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को वनडे सीरीज में मौका नहीं मिला. कुशाग्र ने अब तक भारत के लिए कोई मुकाबला नहीं खेला है.

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भारतीय क्रिकेट में यह परंपरा पहले भी कई मौकों पर देखने को मिली है. ट्रॉफी मिलने के बाद उसे युवा खिलाड़ियों को सौंपना टीम के भीतर नई पीढ़ी को सम्मान देने और जीत की खुशी में शामिल करने का प्रतीक माना जाता है. सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने इस परंपरा का आगाज किया था. फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या जैसे कप्तानों के अंडर भी ये परंपरा जारी रही है. इस बार श्रेयस अय्यर ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया.

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