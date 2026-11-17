सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' की रिलीज टाल दी गई है. फिल्म पहले 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसकी रिलीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इसे लेकर डॉक्टरों के संगठन की तरफ से आपत्ति जताई जा रही थी.

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वहीं, फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है. मेकर्स का कहना है कि वो फिल्म को उसी रूप में रिलीज करना चाहते हैं, जैसी उन्होंने इसकी कल्पना की थी. इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली एक और जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि इसी मामले से जुड़ी एक याचिका पर पहले से ही दूसरी बेंच सुनवाई कर रही है.

क्यों टली 'सूर्या' की रिलीज?

HT से बातचीत में फिल्म के मेकर्स ने रिलीज टलने की पुष्टि की है. उनका कहना है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही रिलीज किया जाएगा. फिलहाल इसकी नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है. मेकर्स ने मीडिया और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों से अपील की है कि वो फिल्म के टीजर या प्रमोशनल वीडियो के आधार पर कोई राय बनाने के बजाय पूरी फिल्म देखें. उनका कहना है कि अभी तक फिल्म की पूरी कहानी उन लोगों ने नहीं देखी है, जो इस पर सवाल उठा रहे हैं. सिर्फ सेंसर बोर्ड के अधिकारियों ने फिल्म देखी है.

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मेकर्स के मुताबिक, प्रमोशनल वीडियो के कुछ सेकंड देखकर किसी फिल्म की पूरी कहानी, किरदारों और उसके असली मकसद को समझना सही नहीं है. फिल्म के प्रस्तुतकर्ता कमल मुकुट ने कहा- हमारा इरादा हमेशा से सूर्या: अंत से आरंभ तक को दर्शकों के सामने उसी रूप में लाने का रहा है, जैसी हमने इसकी कल्पना की थी. हमें अपनी फिल्म, इसकी कहानी और इसके मकसद पर पूरा भरोसा है.

'ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म की कुछ सेकंड की प्रमोशनल फुटेज के आधार पर पूरी कहानी को लेकर राय बनाई जा रही है, जबकि लोगों ने अभी पूरी फिल्म देखी ही नहीं है. हम मीडिया और दर्शकों से ईमानदारी से अपील करते हैं कि वो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी फिल्म देखें और उसकी कहानी को समझें.'

मेकर्स ने ये भी साफ किया कि फिल्म का मकसद पूरे मेडिकल प्रोफेशन को गलत दिखाना नहीं है. फिल्म में कुछ लोगों की वजह से मेडिकल क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार, शोषण और गलत कामों को दिखाया गया है. टीम का कहना है कि उनका इरादा उन डॉक्टरों की छवि खराब करने का नहीं है, जो ईमानदारी से मरीजों की सेवा करते हैं.

क्या है फिल्म को लेकर पूरा विवाद?

दरअसल, फिल्म के टीजर और ट्रेलर में डॉक्टरों के चित्रण को लेकर मेडिकल जगत के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी. उनका आरोप है कि फिल्म में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों को भ्रष्ट दिखाया गया है और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है.

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इस मामले में डॉ. नचिकेता भाटिया और डॉ. ध्रुव चौहान ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने फिल्म के कुछ सीन और डायलॉग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इससे डॉक्टरों की छवि पर गलत असर पड़ सकता है. याचिकाकर्ताओं ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड से भी दखल देने की मांग की थी. उनका कहना था कि फिल्म के आपत्तिजनक सीन और डायलॉग की जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें हटाया या बदला जाना चाहिए.

2 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसके बाद इसी मुद्दे पर एक और याचिका दायर की गई. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जब इसी मामले पर पहले से सुनवाई चल रही है, तो दूसरी याचिका पर अलग से विचार करने की जरूरत नहीं है. याचिकाकर्ताओं को पहले से चल रही सुनवाई में अपनी बात रखने की अनुमति दी गई. सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि फिल्म को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है और उसका आवेदन विचाराधीन है.

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फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक की बात करें, तो इसमें सनी देओल के अलावा रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल, मनीष वाधवा, टीनू आनंद जैसे कलाकार भी शामिल हैं.

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