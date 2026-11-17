बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड के शोभनाथपुर गांव में पटाखे की चिंगारी से एक घर में आग लगने की घटना सामने आई है. इस अगलगी में घर में बंधी चार बकरियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घर में रखे कपड़े, बर्तन, अनाज सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए. घटना में लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. घटना के बाद पीड़ित परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

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जानकारी के अनुसार गांव निवासी नरेश तांती के घर के पास पटाखा फोड़ने के दौरान निकली चिंगारी से अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर को अपनी चपेट में ले लिया. घर से आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि, तब तक घर में रखा काफी सामान जलकर नष्ट हो चुका था.

परिवार को हुआ भारी आर्थिक नुकसान

बताया जाता है कि आग की इस घटना में घर के कपड़े, बर्तन, अनाज और करीब पांच हजार रुपये नकद जल गए. वहीं, घर में बंधी चार बकरियां भी आग की चपेट में आ गईं, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. आग लगने से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

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घटना की सूचना पीड़ित परिवार की ओर से अंचल प्रशासन को दी गई है. शंभूगंज की अंचल अधिकारी जुगनू रानी ने बताया कि उन्हें फोन के माध्यम से अगलगी की घटना की जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए हल्का कर्मचारी को घटनास्थल पर भेजा जाएगा. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकारी प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.

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