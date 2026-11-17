अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के 'तलवारधारी लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने' वाले बयान पर ईरान भड़क गया है. दरअसल रुबियो ने वॉशिंगटन में 'फेडरलिस्ट सोसाइटी कन्वेंशन' के दौरान अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) को कड़ी चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने कभी भी आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया है.

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रुबियो ने आईसीसी पर आरोप लगाया था कि वो उन कानूनों के तहत अमेरिकी नागरिकों पर मुकदमा चलाने की कोशिश कर रहा है, जिन पर अमेरिका की कोई सहमति नहीं है. उन्होंने प्राचीन रोमन सेनापति पॉम्पी का उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर आईसीसी अमेरिकी नागरिकों पर अपने कागजी फरमान थोपने की कोशिश करती है, तो अमरीका का जवाब वही होगा जो पॉम्पी ने दिया था- यानी 'तलवारधारी लोगों को कानून का पाठ पढ़ाना बंद करो.'

अमेरिकी विदेश मंत्री के इस बयान पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने पलटवार किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में बघाई ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के समय की घटना का जिक्र किया. उन्होंने अमेरिका पर ईरान के खिलाफ युद्ध को जायज ठहराने और खुद को अंतरराष्ट्रीय कानून से ऊपर रखने का आरोप लगाया.

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रुबियो की हिटलर से तुलना

बघाई ने लिखा, 'मानवता इस तरह के विनाशकारी तर्क को लेकर अपनी उदासीनता की भारी कीमत पहले ही चुका चुकी है. राइखस्टाग अग्निकांड के बाद हिटलर ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इमरजेंसी घोषित की थी, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया और तानाशाही का रास्ता साफ किया. उसने कानून को सीधे तौर पर खत्म नहीं किया, बल्कि जिन सिद्धांतों की रक्षा के लिए कानून बना था, उन्हें नष्ट करने के लिए जरूरत का बहाना बनाकर इसे अंदर से खोखला कर दिया.'

'अमेरिका और ISIS के तर्क में क्या अंतर है?'

ईरानी प्रवक्ता ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी अलर्ट करते हुए कहा कि आज नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के दावों के जरिए ईरान के खिलाफ युद्ध को सही ठहराया जा रहा है, जबकि ये दावे करने वाली ताकत खुद को जवाबदेही से मुक्त रखती है. बघाई ने सवाल उठाया, 'अगर अमेरिका ये मानता है कि हाथ में तलवार होने से वो कानून से ऊपर हो जाता है, तो इस तर्क और ISIS के तर्क के बीच क्या सार्थक अंतर रह जाता है?'

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ठीक उसी समय बिखरने लगती है जब ताकतवर देश अपने लिए उन अधिकारों का दावा करते हैं जिन्हें वे दूसरों के लिए मानने से इनकार करते हैं.

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अमेरिकी जनता को संविधान निर्माताओं के सिद्धांत की दिलाई याद

इस्माइल बघाई ने अपने बयान में अमेरिका के संस्थापक जनकों में से एक जेम्स मैडिसन के 'द फेडरलिस्ट नंबर 51' का भी हवाला दिया. उन्होंने मैडिसन के शब्दों को दोहराते हुए लिखा, 'सबसे पहले, आपको सरकार को शासितों पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाना होगा और दूसरी जगह पर, उसे खुद पर नियंत्रण रखने के लिए बाध्य करना होगा.'

अमेरीकी नागरिकों को संबोधित करते हुए बघाई ने कहा कि उन्हें रुबियो के शब्दों को खतरे की एक गंभीर घंटी के रूप में देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैडिसन का सिद्धांत सिर्फ एक संवैधानिक आदर्श नहीं है, बल्कि ये अनियंत्रित सत्ता के खिलाफ एक चेतावनी है. एक ऐसी सरकार जो खुद को संयमित करने से इनकार करती है, वो अनिश्चित काल तक दूसरों की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकती.

रुबियो ने बहरीन के विदेश मंत्री से की बात

दूसरी तरफ, मार्को रुबियो ने बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल जयानी से फोन पर बात की. इस दौरान उन्होंने बहरीन पर हुए ईरानी ड्रोन हमलों की निंदा की. दूसरी तरफ, ईरान ने मार्को रुबियो के एक हालिया बयान को लेकर उन पर हमला बोला है.

अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मार्को रुबियो ने बहरीन और खाड़ी के दूसरे सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया.

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बयान में आगे कहा गया कि दोनों नेताओं ने अमेरिका और बहरीन के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी का भी जिक्र किया. ये साझेदारी बहरीन को मिले 'प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी' के दर्जे और 'व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौते' (C-SIPA) पर आधारित है.

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रविवार (15 नवंबर) को ईरान ने बहरीन स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन दागे थे. बहरीन ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस ने कई ईरानी हवाई हमलों को बीच में ही रोककर नष्ट कर दिया. सितंबर के बाद बहरीन के एयर डिफेंस द्वारा की गई यह पहली ऐसी कार्रवाई थी.

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