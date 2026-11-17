पूर्व क्रिकेटर जहीर खान के साले और अभिनेत्री सागरिका घाटगे के भाई शिवजीत घाटगे की शाही शादी इन दिनों खूब चर्चा में है. जयपुर के चौमूं स्थित 5-स्टार होटल में हुई इस शादी में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटिंग जगत की कई हस्तियां पहुची हैं. जहीर खान के साले शादी के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में कई ऐसे खास पल देखने को मिले, जो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दूल्हे की बहन सागरिका घाटगे और जीजा जहीर की हो रही है.



वायरल होती वीडियो में कहीं सागरिका अपने भाई पर प्यार लुटाती और दूल्हे की आरती उतारती नजर आईं, तो कहीं उनके पति और पूर्व क्रिकेटर जहीर खान अपने देसी अंदाज से महफिल में रंग जमाते दिखे. सिर पर पिंक कलर का साफा बांधे जहीर का रॉयल लुक भी खूब पसंद किया जा रहा है. वहीं, शादी के जश्न में सागरिका और जहीर के बेटे फतेहसिंह भी पीछे नहीं रहे. छोटे नवाब ट्रेडिशनल कपड़ों में बेहद प्यारे लग रहे हैं.



दूल्हा बने भाई की सागरिका ने उतारी आरती

शादी से सामने आए एक वीडियो में सागरिका घाटगे अपने भाई शिवजीत घाटगे की आरती उतारती नजर आ रही हैं. पारंपरिक रस्म निभाते हुए सागरिका काफी खुश दिखाई दे रही हैं. इस दौरान वह साड़ी पहने किसी महारानी जैसी सजी दिखीं. उनका ये अंदाज बेहत खूबसूरत है.

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साफा बांधकर पहुंचे जहीर खान

साले की शादी में जहीर खान भी पूरे शाही अंदाज में नजर आए. पूर्व क्रिकेटर ने ब्लैक बंदगला शेरवानी के साथ सफेद पायजामा पहना था. वहीं सिर पर सजा पिंक कलर का साफा उनके लुक को खास बना रहा था. उनका यह देसी और रॉयल अंदाज शादी की तस्वीरों में खूब जंच रहा है.



सागरिका के साड़ी लुक ने खींचा ध्यान

भाई की शादी के लिए सागरिका घाटगे ने बेहद एलिगेंट ट्रेडिशनल लुक चुना. वह शिमरी साटन-सिल्क लुक वाली साड़ी में नजर आईं. साड़ी का खूबसूरत फैब्रिक और उसका क्लासी अंदाज उनके लुक को रॉयल टच दे रहा था. इसके साथ उन्होंने मिनिमल जूलरी पहनी और बालों को क्लासिक बन में स्टाइल किया. उनका पूरा लुक सादगी और शाही अंदाज का खूबसूरत मेल नजर आया.

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