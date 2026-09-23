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सस्पेंस खत्म इस बार यहां लगेगी IPL ऑक्शन की मंडी, BCCI का ऐलान...डेट और वेन्यू का हुआ खुलासा!

इस साल आईपीएल का ऑक्शन दिसंबर में गोवा में आयोजित किया जाएगा. पिछले कुछ सालों से विदेशों में ऑक्शन होते रहे हैं. लेकिन एक बार फिर भारत में ऑक्शन की वापसी हो गई है. बीसीसीआई के इस फैसले से फैन्स भी बेहद खुश हैं.

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ऑक्शन को लेकर हो गया बड़ा खुलासा. (PHOTO: PTI)
ऑक्शन को लेकर हो गया बड़ा खुलासा. (PHOTO: PTI)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बुधवार यानी 23 सितंबर को आईपीएल ऑक्शन को लेकर बड़ा खुलासा किया. हर साल की तरह इस साल भी आईपीएल ऑक्शन का इंतजार फैन्स बेसब्री के साथ कर रहे हैं.  

पिछले कुछ सालों से आईपीएल ऑक्शन का बाजार सऊदी अरब, दुबई और अबू धाबी जैसे विदेशी ठिकानों पर सज रहा था. लेकिन इस बार बीसीसीआई ने इसे वापस देश में लाने का फैसला किया है. 

देवजीत सैकिया ने साफ कर दिया है कि इस साल दिसंबर के महीने में आईपीएल का ऑक्शन गोवा में आयोजित किया जाएगा. यानी विदेशी चकाचौंध से दूर अब खूबसूरत गोवा के समंदर किनारे खिलाड़ियों पर पैसों की भारी बरसात देखने को मिलेगी. ऑक्शन की डेट भी जल्द ही सामने आ सकती है.   

दूसरी तरफ भारत 'ए' महिला और ऑस्ट्रेलिया 'ए' महिला टीमों के बीच होने वाले बहु-दिवसीय और टी20 मुकाबलों के वेन्यू में बदलाव किया गया है. मौसम की बेरुखी के चलते इन मैचों को धर्मशाला से हटाकर मोहाली शिफ्ट कर दिया गया है. 

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इस पर बात करते हुए सैकिया ने बताया कि धर्मशाला में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण वहां क्रिकेट खेलना मुमकिन नहीं था. खेल बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे, इसलिए बोर्ड ने तुरंत प्रभाव से मैचों को मोहाली ट्रांसफर करने का समझदारी भरा फैसला लिया.

हाल ही में भारत और जापान की पुरुष टीमों के बीच हुए ऐतिहासिक मुकाबले पर खुशी जाहिर करते हुए देवजीत सैकिया ने इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए बेहतरीन बताया. उन्होंने खुलासा किया कि इस मैच के पीछे आईसीसी (ICC) चेयरमैन जय शाह का बड़ा विजन था. 

एडिनबर्ग में हुई एक बैठक के दौरान जय शाह ने उन्हें जापानी क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस मैच को आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी. सैकिया ने उम्मीद जताई कि जापानी दर्शकों के इस गजब के उत्साह से आने वाले समय में जापान और उसके पड़ोसी देशों में क्रिकेट की जड़ें और ज्यादा मजबूत होंगी.

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