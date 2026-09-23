How to Make Murmura at Home: चावल से बनाएं बाजार जैसे कुरकुरे मुरमुरे, तरीका है बेहद आसान

How to Make Murmura at Home: मुरमुरा भारतीय स्नैक्स का एक अहम हिस्सा है. इसका इस्तेमाल भेलपुरी, नमकीन, चाट और कई तरह के झटपट स्नैक्स बनाने में किया जाता है. आप चाहें तो इसमें मसाले और नमक मिलाकर चटपटी नमकीन बना सकते हैं या गुड़-चीनी के साथ इसका मीठा स्नैक भी तैयार कर सकते हैं. हल्के और कुरकुरे मुरमुरे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं.

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आमतौर पर मुरमुरा बाजार में आसानी से मिल जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे घर पर बनाने के बारे में नहीं सोचते. लेकिन आप चाहें तो बेहद आसानी से घर पर भी कुरकुरे मुरमुरे बना सकते हैं. इसके लिए आपको चावल, नमक और पानी जैसी कुछ चीजों की जरूरत होगी. तो आइए जानते हैं घर पर मुरमुरा बनाने का आसान तरीका.

चावल से ऐसे बनाएं मुरमुरा

सबसे पहले लगभग 2 कप चावल (उसना चावल ज्यादा बेहतर रहेगा) लें और उन्हें गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर कम से कम 30 मिनट के लिए भिगो दें. इससे चावल अच्छी तरह फूल जाएंगे. अब चावलों को छलनी में डालकर पानी पूरी तरह निकाल दें.

इसके बाद चावलों को एक साफ सूती कपड़े या बड़ी थाली में फैलाकर धूप में अच्छी तरह सुखाएं. चावल पूरी तरह सूखने चाहिए. अगर चावलों में नमी रह गई तो मुरमुरे अच्छी तरह फूल नहीं पाएंगे.

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अब एक भारी तले वाली कड़ाही या पैन को गैस पर गर्म करें. इसमें लगभग 1 कटोरी सफेद नमक डालकर अच्छी तरह गर्म करें. नमक को बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वह समान रूप से गर्म हो जाए.

जब नमक अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें सूखे हुए चावल डालें. तेज आंच पर चावलों को लगातार चलाते रहें. कुछ ही समय में चावल के दाने फूलने लगेंगे और मुरमुरे का आकार लेने लगेंगे.

जब ज्यादातर चावल फूल जाएं तो गैस बंद कर दें. अब चावल और गरम नमक के मिश्रण को एक बड़ी छलनी में डालकर छान लें. इससे मुरमुरों से एक्स्ट्रा नमक अलग हो जाएगा. तैयार हैं घर पर बने कुरकुरे मुरमुरे.

इस तरीके से भी बना सकते हैं मुरमुरा

मुरमुरा बनाने का एक और तरीका भी है. इसके लिए पहले चावल को उबालकर अच्छी तरह सुखा लें. इसके बाद एक कड़ाही में तेल गर्म करें और सूखे हुए चावल डालें. इन्हें लगभग एक मिनट तक चलाते हुए भूनें. चावल फूलकर मुरमुरे जैसे हो जाएंगे.

किस तरह के चावल का इस्तेमाल करें?

घर पर मुरमुरा बनाने के लिए मोटे दाने वाले उसना चावल का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. हालांकि, आप अपनी पसंद के चावल से भी इसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं. तैयार मुरमुरों से आप भेलपुरी, नमकीन या अपनी पसंद का कोई भी झटपट स्नैक बना सकते हैं.

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