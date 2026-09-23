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फोन पर बात करते समय कम आती है आवाज? बिना सर्विस सेंटर जाए ऐसे साफ करें स्पीकर, तुरंत बढ़ेगी साउंड!

फोन पर बात करते समय अगर सामने वाले की आवाज कम सुनाई दे रही है, तो हर बार फोन खराब होने की वजह नहीं होती. कई बार ईयरपीस स्पीकर में धूल और गंदगी जमा होने से आवाज धीमी हो जाती है. इसके अलावा सॉफ्टवेयर की दिक्कत भी इसकी एक वजह हो सकती है. जानिए घर पर किन आसान तरीकों से इस समस्या को ठीक कर सकते हैं.

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स्पीकर में जमा धूल की वजह से आवाज कम हो सकती है. जानिए इसे आसानी से कैसे साफ करें. (Photo: AI)
स्पीकर में जमा धूल की वजह से आवाज कम हो सकती है. जानिए इसे आसानी से कैसे साफ करें. (Photo: AI)

स्मार्टफोन से बात करते समय कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की आवाज ईयरपीस वाले स्पीकर से बहुत कम सुनाई देती है. ऐसे में हमें फोन को लाउडस्पीकर पर रखना पड़ता है या फिर ईयरफोन कनेक्ट करके बात करनी पड़ती है. इससे कॉलिंग का एक्सपीरियंस काफी खराब हो जाता है.

लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? फोन की स्क्रीन के ऊपर जो छोटा सा स्पीकर दिया होता है, जिसे ईयरपीस स्पीकर भी कहा जाता है, उसमें से आवाज कम क्यों आने लगती है?

ज्यादातर मामलों में इसका कारण स्पीकर की ग्रिल में धूल और गंदगी जमा होना होता है. इसकी वजह से स्पीकर से निकलने वाली आवाज ठीक से बाहर नहीं आ पाती और आवाज धीमी सुनाई देने लगती है. इसके अलावा कई बार सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से भी स्पीकर की आवाज कम हो सकती है. आइए जानते हैं, इन दोनों दिक्कतों को आप आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं.

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जानिए कैसे ठीक करें स्पीकर

अगर आपके फोन में कॉल के दौरान सामने वाले की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, तो सबसे पहले फोन के ऊपर दिए गए ईयरपीस स्पीकर को चेक करें. देखें कि स्पीकर की ग्रिल में कहीं धूल या गंदगी तो जमा नहीं है.

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अगर आपको ग्रिल में धूल या कोई छोटा पार्टिकल नजर आ रहा है, तो सबसे पहले इसे साफ करके देखें. अगर यहां कोई गंदगी नजर नहीं आ रही है, तो आप दूसरा तरीका आजमा सकते हैं.

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स्पीकर साफ करने का आसान तरीका

अगर आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तो उसे फोन के ऊपर से हटा दें. कई बार किनारे की गंदगी ईयरपीस स्पीकर की ग्रिल को कवर कर देती है. इससे स्पीकर की आवाज कम सुनाई दे सकती है.

इसके बाद एक सॉफ्ट कपड़े की मदद से स्पीकर की ग्रिल को धीरे-धीरे साफ करें. इससे ऊपर जमा धूल हट सकती है और आवाज पहले के मुकाबले साफ सुनाई दे सकती है.

अगर साफ करने के बाद भी आवाज कम आ रही है, लेकिन पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ग्रिल के छोटे-छोटे छेदों में धूल फंसी हुई है.

ऐसे में आप किसी सॉफ्ट ब्रिसल वाले छोटे ब्रश की मदद ले सकते हैं. ब्रश को स्पीकर की ग्रिल पर हल्के हाथ से चलाएं. ज्यादा जोर लगाने से बचें, क्योंकि स्पीकर के अंदर के पार्ट्स को नुकसान हो सकता है.

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सफाई के बाद एक बार कॉल करके चेक करें. हो सकता है कि पहले के मुकाबले आवाज ज्यादा साफ सुनाई देने लगे. लेकिन अगर धूल और गंदगी साफ करने के बाद भी आवाज कम ही आ रही है, तो अब आपको दूसरा तरीका आजमाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: iQOO ने सस्ता किया अपना 5G फोन! ₹17,499 में 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे ठीक करें स्पीकर?

कई बार फोन के सॉफ्टवेयर में आई किसी दिक्कत की वजह से भी स्पीकर की आवाज कम हो सकती है. ऐसे में सबसे पहले फोन की सेटिंग्स में जाकर चेक करें कि आपके फोन के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है या नहीं.

अगर कोई अपडेट मौजूद है, तो उसे डाउनलोड करके फोन को अपडेट कर लें. कई बार नए अपडेट के साथ फोन की ऐसी छोटी-मोटी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं.

अगर फोन को अपडेट करने के बाद भी कॉल के दौरान आवाज कम ही सुनाई दे रही है, तो आप फोन को एक बार रीस्टार्ट करके भी चेक कर सकते हैं.
इसके बाद भी समस्या बनी रहती है, तो बेहतर होगा कि फोन को नजदीकी सर्विस सेंटर या कस्टमर केयर पर दिखाएं. वहां फोन के स्पीकर और दूसरे हार्डवेयर को चेक कराया जा सकता है.

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इस तरह फोन पर कॉल करते समय आवाज कम आने की वजह धूल-गंदगी भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर की दिक्कत भी. इसलिए किसी बड़े कदम से पहले इन आसान तरीकों से फोन को एक बार जरूर चेक कर लें.
 

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