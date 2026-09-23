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बिहार के असली बाहुबली से मिले दबंग के 'छेदी लाल', दिखाया घोड़ा, सुना पवन सिंह का गाना, फिर...

एक्टर सोनू सूद पटना में मोकामा विधायक अनंत सिंह से मिलने पहुंचे. दोनों ने कमरे में बातचीत की. अनंत सिंह ने सोनू सूद को अपने घोड़े दिखाए, वहीं एक्टर ने मोबाइल पर पवन सिंह का गाना दिखाया.

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मोकामा के एमएलए अनंत सिंह से मिले सोनू सूद (Photo: Screengrab)
मोकामा के एमएलए अनंत सिंह से मिले सोनू सूद (Photo: Screengrab)

सोनू सूद और अनंत सिंह… नाम अलग, दुनिया अलग, लेकिन मुलाकात का सीन किसी फिल्मी सेट से कम नहीं था. एक तरफ फिल्मों में दबंग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले सोनू सूद, तो दूसरी तरफ बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह. मंगलवार को दोनों की मुलाकात पटना के हार्डिंग रोड स्थित अनंत सिंह के सरकारी आवास पर हुई और इसके बाद जो तस्वीरें-सामने आईं, उन्होंने लोगों का ध्यान खींच लिया.

‘छेदी लाल’ पहुंचे ‘बाहुबली’ के दरबार!

सोनू सूद इन दिनों बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के सिलसिले में पहुंचे हुए हैं. इसी दौरान वह अनंत सिंह से मिलने उनके आवास पहुंच गए. घर के बाहर समर्थकों और लोगों की भीड़ जमा थी और माहौल ऐसा था कि भीड़ को संभालना भी मुश्किल हो रहा था.

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इसके बाद अनंत सिंह, सोनू सूद को अपने कमरे में ले गए. दोनों आमने-सामने बैठे और काफी देर तक बातचीत करते नजर आए. अनंत सिंह के दोनों बेटे भी इस दौरान सोनू सूद के पास बैठे दिखाई दिए.

जब रील लाइफ और रियल लाइफ के ‘बाहुबली’ आमने-सामने बैठे

मुलाकात का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब दिखा, जब दोनों आराम से बैठकर बातचीत करने लगे. अनंत सिंह ने अपनी दिनचर्या के बारे में सोनू सूद को बताया कि अब वह पहले की तुलना में कम बाहर निकलते हैं. सोनू सूद भी उनकी बातें काफी ध्यान से सुनते रहे. बातचीत का अंदाज गंभीर था, लेकिन अनंत सिंह अपने चिर-परिचित अंदाज में बीच-बीच में अपनी बात रखते नजर आए. दोनों बेटों ने भी बातचीत को गौर से सुना.

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कैमरे के सामने ‘दबंग’ और सामने बैठे मोकामा के चर्चित विधायक- सीन ऐसा था कि सोशल मीडिया वाले इसे फिल्म का कोई नया सीन समझ लें.

अनंत सिंह ने दिखाए घोड़े, सोनू सूद ने मोबाइल पर दिखाया पवन सिंह का गाना

मुलाकात सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं रही. अनंत सिंह ने सोनू सूद को अपने घुड़साल की सैर भी कराई और अपने घोड़ों से मिलवाया. उधर सोनू सूद भी खाली हाथ नहीं बैठे थे. बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार के एक गाने का जिक्र किया. अनंत सिंह ने पूछा तो सोनू सूद ने मोबाइल निकाला, गाना सर्च किया और उन्हें दिखाया.

बताया गया कि यह गाना भोजपुरी स्टार पवन सिंह का था. सोनू सूद ने अनंत सिंह को इसके बारे में बताया और दोनों के बीच इस पर भी बातचीत हुई.

‘हमसे दोस्ती है… मिलने चले आए’, अनंत सिंह ने बताया क्यों हुई मुलाकात

मुलाकात के बाद जब अनंत सिंह से सोनू सूद के आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दियाय मीडिया के कई सवाल एक साथ आने पर उन्होंने पहले मजाकिया लहजे में एक-एक करके सवाल पूछने को कहा. सोनू सूद के बारे में उन्होंने कहा कि उनसे दोस्ती है और वह बिहार आए थे, इसलिए मिलने चले आए. सोनू सूद इन दिनों बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में भी जुटे हैं.

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पहले वीडियो कॉल पर हुई थी बात, अब पटना में आमने-सामने मुलाकात

वैसे सोनू सूद और अनंत सिंह की यह पहली बातचीत नहीं थी. इससे पहले दोनों वीडियो कॉल पर भी बात कर चुके हैं. उस बातचीत में सोनू सूद ने अनंत सिंह को मुंबई आने का न्योता दिया था. अनंत सिंह ने अपने अंदाज में जवाब दिया था कि वह आएंगे. सोनू सूद ने तब बिहार आने और अनंत सिंह के घर लिट्टी-चोखा खाने की बात भी कही थी. अब आखिरकार दोनों की पटना में मुलाकात हो ही गई.

सोनू सूद सलमान खान की फिल्म दबंग फिल्म में कद्दावर छेदी सिंह का किरदार निभा चुके हैं. वहीं अनंत सिंह बिहार की राजनीति में लंबे समय से चर्चित नाम रहे हैं और इस समय मोकामा से जेडीयू विधायक हैं. ऐसे में दोनों की एक साथ तस्वीरें और मुलाकात का अंदाज सोशल मीडिया के लिए भी खासा दिलचस्प बन गया.

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