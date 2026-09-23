LSR कॉलेज के बाहर अचानक बढ़ी पुलिस की मौजूदगी, अंदर हुई बैठक, जानें कब शुरू होंगी ऑफलाइन क्लास

राजधानी दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज के बाहर बुधवार को पुलिस का पहरा देखने को मिला. आस्था कुंज पार्क में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले के बाद सुरक्षा को लेकर कॉलेज के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है. इसी दौरान दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी कॉलेज पहुंचे और अंदर बैठक की. बुधवार को अमर कॉलोनी इलाके में स्थित एलएसआर कॉलेज के बाहर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी दिखाई दी. पुलिस अधिकारी कॉलेज के अंदर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की. बैठक के बाद अधिकारी कॉलेज से बाहर निकले.

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यह घटनाक्रम आस्था कुंज पार्क में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले और मामले के आरोपी के एनकाउंटर के बाद सामने आया है. घटना के बाद कॉलेज की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच कॉलेज के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई. कॉलेज में बुधवार को ऑफलाइन पढ़ाई बंद होने की बात भी सामने आई. बताया गया कि सुरक्षा को लेकर बुधवार को कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कराई गई. हालांकि, कॉलेज की पढ़ाई बुधवार को ऑनलाइन किए जाने की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है.

इसी बीच एलएसआर कॉलेज का एक आदेश सामने आया है. इसमें बताया गया है कि कॉलेज में 24 सितंबर से क्लास ऑफलाइन मोड में शुरू होगी. यानी बुधवार को ऑनलाइन पढ़ाई की बात सामने आने के बाद अब 24 सितंबर से कॉलेज में दोबारा ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने की जानकारी आदेश में दी गई है. कॉलेज के बाहर पुलिस की मौजूदगी और पुलिस अधिकारियों की बैठक को इसी सुरक्षा व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है. आस्था कुंज पार्क में हुई घटना के बाद कॉलेज की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं. इसी बीच पुलिस की तैनाती और अधिकारियों की बैठक महत्वपूर्ण रही.

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24 सितंबर से फिर शुरू होंगी ऑफलाइन क्लासें

बुधवार को कॉलेज के बाहर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे. उन्होंने कॉलेज के अंदर अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद पुलिस अधिकारी कॉलेज से बाहर निकले. इस दौरान ज्वाइंट सीपी और डीसीपी भी मौके पर मौजूद रहे. मीडिया ने पुलिस अधिकारियों से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए. उन्होंने मामले को लेकर मीडिया से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी.

कॉलेज के बाहर पुलिस बल की तैनाती के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई. वहीं कॉलेज की ओर से सामने आए आदेश में 24 सितंबर से ऑफलाइन मोड में क्लास शुरू करने की बात कही गई है. आस्था कुंज पार्क की घटना के बाद एलएसआर कॉलेज के आसपास सुरक्षा को लेकर यह गतिविधियां सामने आई हैं. बुधवार को कॉलेज के बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहे और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कॉलेज के अंदर बैठक करने पहुंचे.

कॉलेज के बाहर पुलिस का सख्त पहरा

फिलहाल बुधवार को ऑनलाइन क्लास चलने की बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं सामने आए कॉलेज के आदेश के मुताबिक 24 सितंबर से ऑफलाइन क्लास शुरू होनी है. पुलिस अधिकारियों की बैठक और कॉलेज के बाहर सुरक्षा बल की तैनाती के बीच यह आदेश सामने आया है.

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