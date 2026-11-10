'...तो अखिलेश यादव राम मंदिर क्यों जा रहे?' सपा सांसद के बयान पर भड़कीं मारे गए कारसेवक की बेटी

1990 के राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय ने तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के इस फैसले को सही ठहराया था. उनके बयान पर मुजफ्फरपुर के कारसेवक संजय कुमार सिंह के परिजनों ने कड़ी आपत्ति जताई है. उनकी बेटी स्मृति चौधरी ने इसे "शहीदों" का अपमान बताते हुए ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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स्मृति चौधरी ने बताया कि उनके पिता संजय कुमार सिंह ने महज 30 साल की उम्र में 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी थी. उस वक्त परिवार में उनकी दो छोटी बेटियां और बुजुर्ग मां थीं. बेटे की मौत के सदमे में कुछ ही दिनों बाद उनकी दादी का भी निधन हो गया. इसके बाद परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. स्मृति ने आरोप लगाया कि पिता की "शहादत" के बाद परिवार को सामाजिक तानों का सामना करना पड़ा और उन्हें अपना मूल घर छोड़कर पलायन करना पड़ा.

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"...तो अखिलेश यादव राम मंदिर क्यों जा रहे?"

स्मृति चौधरी ने सवाल उठाया कि अगर रामभक्तों पर गोली चलाना सही था तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव राम मंदिर क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि भारत की पहचान भगवान राम से है और राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती. नेताओं को राम मंदिर और कारसेवकों के नाम पर राजनीति बंद करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर बनने के बाद भी उनके पिता जैसे कई "शहीद" कारसेवकों के परिवारों को उचित सम्मान नहीं मिला. परिवार को उस समय भी पीड़ा हुई थी, जब मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था.

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साथी कारसेवक ने भी जताई नाराजगी

कारसेवक संजय कुमार सिंह के साथी कारसेवक संजय सिंह ने भी सपा सांसद के बयान की निंदा की. उन्होंने बताया कि 2 नवंबर 1990 को वह मुजफ्फरपुर से अपने साथियों के साथ अयोध्या गए थे. हालांकि, उन्हें बनारस की कैंप जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि उनके साथी संजय कुमार सिंह अयोध्या में "शहीद" हो गए थे. उनके शव को वापस लाने के लिए भी साथियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी.

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संजय सिंह ने कहा कि उस समय कई युवाओं ने अपना करियर और परिवार की चिंता छोड़कर राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था. उनका सपना प्रोफेसर बनने का था और उन्होंने एमए की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी, लेकिन आंदोलन और 1990 की घटना के बाद उनके जीवन का लक्ष्य बदल गया. राम मंदिर निर्माण उनका लक्ष्य बन गया, जो अब पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में उनके कई साथी "शहीद" हुए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि आज राजनीतिक लाभ के लिए कारसेवकों के बलिदान का अपमान किया जा रहा है. ऐसे बयान से कारसेवकों के परिवार और पूरा सनातन समाज आहत है. उन्होंने योगी सरकार से मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की.

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