ट्रंप ने एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग को लगाया फोन, पूछा- केवल अफेयर या फिर क्या है सच? FBI करेगी जांच

एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) के अफेयर की खबर के बाद कंपनी को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है. सोमवार को एनवीडिया के शेयरों में 4.3% की गिरावट आई, जिससे एक ही दिन में कंपनी का मार्केट कैप लगभग 190 अरब डॉलर घट गया. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेनसन हुआंग के बचाव में उतर आए हैं. लेकिन ट्रंप के बयान के बावजूद एनवीडिया के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई.

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दरअसल, पूरी स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग पर सिंगापुर की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी 'मेगास्पीड' की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग के साथ अफेयर खबरें सामने आईं. इस अफेयर को राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को लेकर सवाल उठने लगे. तमाम रिपोर्ट्स में एलिस हुआंग को चीनी जासूस बताया जा रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप समर्थन में उतरे

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फोन पर जेनसन हुआंग से बात की है और उन्हें उन पर पूरा भरोसा है. ट्रंप ने हुआंग को एक सम्मानित व्यक्ति बताया और कहा कि हुआंग को एलिस हुआंग के किसी संदिग्ध चीनी जासूसी नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी नहीं थी. इसके साथ ही ट्रंप ने बताया कि एफबीआई (FBI) इस मामले की जांच कर रही है. ट्रंप की मानें तो हुआंग सभी बातों से अनजान थे.

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अमेरिकी कांग्रेस की तीन हाउस समितियों के अध्यक्षों ने जेनसन हुआंग को 18 नवंबर को एक बंद कमरे में ब्रीफिंग के लिए बुलाया है, ताकि सुरक्षा उपायों और एलिस हुआंग के साथ उनके संबंधों पर जवाब लिया जा सके. दूसरी ओर शेयरधारकों ने सैन जोस (कैलिफोर्निया) की संघीय अदालत में एनवीडिया और हुआंग के खिलाफ याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कंपनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की जानकारी निवेशकों से छिपाई.

अफेयर की खबर से एनवीडिया को भारी नुकसान

अमेरिकी अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड ने अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों का उल्लंघन कर चीन को एनवीडिया के एडवांस्ड एआई (AI) चिप्स पहुंचाने में मदद की थी. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि एलिस हुआंग ने बीजिंग के लिए खुफिया जानकारी जुटाई थी.

वहीं एनवीडिया के बोर्ड ने कहा है कि स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति इस मामले की जांच कर रही है. हालांकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे लगे कि कंपनी के रहस्य या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ है.

इस बीच जेनसन हुआंग ने अपने कर्मचारियों को संदेश भेजकर निजी जीवन में हुई गलती के लिए जिम्मेदारी ली है और जांच में पूर्ण सहयोग का वादा किया है. साथ ही जेनसेन हुआंग ने अपनी पत्नी को धोखा देने की बात स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी है, उन्होंने यह भी कहा कि वह कंपनी और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

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इस बीच सोमवार को जहां फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 6.9% की बड़ी उछाल देखी गई, वहीं चिप सेक्टर की शीर्ष कंपनी एनवीडिया के शेयर गिरकर $178.67 पर बंद हुए.

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