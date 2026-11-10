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IPL 2027 Trade: क्या अक्षर पटेल पहनेंगे CSK की पीली जर्सी? कौन होगा दिल्ली का नया कप्तान, दिग्गज ने बताया नाम!

दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल के नए सीजन से पहले ऋषभ पंत को वापस अपने साथ ट्रेड के जरिए जोड़ लिया है. अब ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली अपने कप्तान अक्षऱ पटेल को चेन्नई सुपर किंग्स ट्रेड कर सकती है. इस पूरे मामले पर आर अश्विन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है.

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अक्षर को लेकर आई बड़ी खबर. (PHOTO: PTI)
अक्षर को लेकर आई बड़ी खबर. (PHOTO: PTI)

आईपीएल के नए सीजन से पहले ट्रेड विंडो को लेकर बाजार गर्म है. इसी बीच एक बड़ी खबर ने फैन्स को हैरान कर दिया है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल के चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में ट्रेड होने की चर्चाएं जोरों पर हैं. 

हालांकि, भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को दिल्ली कैपिटल्स का यह फैसला बिल्कुल रास नहीं आ रहा है. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

अश्विन ने कहा कि चेपॉक की पिच हमेशा से स्पिनरों के अनुकूल रही है. अगर अक्षर पटेल सीएसके में चले जाते हैं तो चेन्नई की सबसे बड़ी कमी दूर हो जाएगी. अक्षर जैसे मैच जिताऊ ऑलराउंडर को सीएसके को सौंपना सीधे तौर पर अपने विरोधी टीम को मजबूत करना है.

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अश्विन ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर अक्षर जैसा ऑलराउंडर चेन्नई चला गया तो उन्हें अकील हुसैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. समझ नहीं आता कि दिल्ली कैपिटल्स ऐसा कदम उठाने की सोच भी कैसे सकती है? 

उन्होंने आगे कहा कि अगर दिल्ली यह डील करती है तो बदले में उन्हें सीएसके से डेवाल्ड ब्रेविस या नूर अहमद जैसे खिलाड़ियों की मांग करनी चाहिए. अक्षर पटेल के जाने की स्थिति में टीम के नए कप्तान को लेकर भी अश्विन ने बेबाक राय रखी है. 

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कौन होगा दिल्ली का नया कप्तान? 

साल 2026 के सीजन के बाद ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो गई है. हालांकि, अश्विन का मानना है कि कप्तानी का दबाव पंत के बजाय केएल राहुल को सौंपना चाहिए. केएल राहुल ने 2026 सीजन में दिल्ली के लिए 593 रन बनाए थे और उनके पास बेहतरीन कप्तानी अनुभव है.

ये भी पढ़ें- IND vs NZ: '13 साल की उम्र से ही...', अंशुल कंबोज ने धोनी को लेकर खोला बड़ा राज, न्यूजीलैंड में कैसे मचाया तहलका?

अश्विन ने कहा कि पंत को कप्तानी के बिना एकदम खुलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत है. अगर कोई उन्हें बिना कप्तानी के खेलने के लिए मना सकता है तो वह सिर्फ सौरव गांगुली हैं. केएल राहुल को कप्तान बनाना और पंत को एक बल्लेबाज के रूप में खिलाना दिल्ली के लिए सही फैसला होगा.

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