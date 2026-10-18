scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्यों संजू और वैभव दोनों को एक साथ नहीं खिला सकते कप्तान? सामने आई अंदर की बात, दिग्गज ने खोला राज

न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया को 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में टी20 सीरीज का आगाज करना है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट प्लेइंग-11 में इस बार वैभव सूर्यवंशी को मौका देती है या फिर वह सिर्फ बेंच पर ही बैठे नजर आने वाले हैं.

Advertisement
X
वैभव को लेकर दिग्गज ने तोड़ी चुप्पी. (PHOTO: BCCI/PTI)
वैभव को लेकर दिग्गज ने तोड़ी चुप्पी. (PHOTO: BCCI/PTI)

भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में जगह पाने के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. कप्तान श्रेयस अय्यर के बाद अब टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भी साफ कर दिया है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में वैभव के लिए तुरंत अंतिम ग्यारह में जगह बनाना बेहद मुश्किल होगा.   

जियोस्टार पर बात करते हुए चेतेश्वर पुजारा ने बताया कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस में टीम का संतुलन बहुत मायने रखता है. वहां ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स  की जरूरत पड़ती है, ऐसे में टॉप ऑर्डर में बहुत सारे बल्लेबाजों की जगह नहीं बनती है.   

पुजारा ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा कि संजू सैमसन ओपनिंग कर सकते हैं या फिर वैभव? मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में दोनों एक साथ प्लेइंग-11 का हिस्सा बन सकते हैं. इसलिए वैभव को इंतजार करना होगा. हालांकि उन्हें मौके जरूर मिलेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

India's captain Shreyas Iyer
4 पारियों में 261 रन...जड़े दो शतक, होप को लेकर क्या बोले अय्यर?
IND vs WI 5th match
मैच रद्द फिर भी भारतीय टीम ने रचा इतिहास, पहली बार हुआ ये करिश्मा
Former India's star batter Cheteshwar Pujara in this frame. (Getty)
'पुजारा हमें बहुत परेशान करते थे...', इस क्रिकेटर का छलका दर्द
kuldeep yadav
कुलदीप को बाहर किया तो... इस दिग्गज ने गंभीर को दी वॉर्निंग
India vs Sri Lanka Test
हार से शुरुआत, जीत से अंत... गॉल में टीम इंड‍िया के हर टेस्ट की कहानी!

कप्तान श्रेयस अय्यर भी पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे ओपनर टीम के लिए वर्ल्ड कप जिताने में अहम रहे हैं.

इतना ही नहीं ये दोनों खिलाड़ी लगातार रन बना रहे हैं, जिसकी वजह से वैभव को अभी बेंच पर ही बैठना पड़ रहा है. हालांकि, अगर खिलाड़ियों की फिटनेस या परिस्थितियों के हिसाब से कोई जगह खाली होती है तो वैभव पर विचार किया जा सकता है.   

Advertisement

संजू के फॉर्म पर क्या बोले पुजारा?

संजू सैमसन के हालिया उतार-चढ़ाव वाले प्रदर्शन पर बात करते हुए पुजारा ने उनका बचाव किया. उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए निरंतरता उतनी मायने नहीं रखती जितनी लोग सोचते हैं.

पुजारा के मुताबिक संजू कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते. टी20 फॉर्मेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, यह सिर्फ एक अच्छी पारी की बात है और वह वापस फॉर्म में लौट आते हैं.   

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'कांग्रेस संविधान की रक्षक, ज्ञानेश कुमार बच नहीं पाएंगे...’, गोवा में बोले राहुल गांधी, सरकार पर किया तीखा हमल |
    20 साल पहले धर्मांतरण करने वाले परिवार की हिंदू धर्म में घर वापसी, पंचकुंडी गायत्री यज्ञ से हुई धार्मिक प्रक्रिया |
    Shardiye Navratri 2026: मां दुर्गा को प्रिय ये 5 राशियां, नवरात्र के दिनों में करती हैं विशेष कृपा |
    ग्रेटर नोएडा 5 मौतों के मामले में पुलिस ने किया ये बड़ा खुलासा |
    ऑफिस में देखते हैं YouTube-Netflix, फिर भी मिलती है 2.6 करोड़ की सैलरी, फिर क्यों हो रहा पछतावा? |
    हूती विद्रोहियों ने सऊदी का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराया |
    'भारत में बांग्लादेश-फ्रांस जैसी हिंसा फैलाने की थी योजना', किरेन रिजिजू का बड़ा दावा, विपक्ष पर साधा निशाना |
    'ये हादसा दुर्भाग्यपूर्ण', कोलकाता चोर बागान भगदड़ पर बोले दिलीप घोष |
    कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 की मौत, शतक आजतक में देखें मुख्य खबरें |
    Himesh Reshammiya Lavish House Tour: प्राइवेट कैफे-शाही इंटीरियर, अंदर से इतना आलीशान है हिमेश रेशमिया का घर, जीते हैं लैविश लाइफ
    Advertisement