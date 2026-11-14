रणबीर से पहले भी कपूर खानदान में बने थे राम, जानें 93 साल पुराना किस्सा

रणबीर कपूर रामायण में राम का किरदार निभा रहे हैं. उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बढ़िया कमाई कर रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणबीर कपूर से पहले कपूर खानदान के एक और सदस्य पर्दे पर राम की भूमिका निभा चुके हैं.

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रणबीर कपूर पहले ऐसे एक्टर नहीं हैं, जिन्होंने कपूर परिवार से होते हुए पर्दे पर भगवान राम की भूमिका निभाई हो. उनसे करीब 93 साल पहले उनके परदादा और हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर भी इस किरदार में नजर आ चुके हैं. उनकी यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक अहम कड़ी मानी जाती है.

साल 1933 में निर्देशक देबकी बोस ने रामायण की कथा को बड़े पर्दे पर उतारने का फैसला किया. ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी के बैनर तले बनी इस फिल्म का नाम था 'सीता'. यह शुरुआती बंगाली बोलती फिल्मों में शामिल थी. फिल्म को बंगाल से बाहर भी पहचान मिली और बाद में इसका हिंदी वर्जन भी रिलीज हुआ. इस तरह 'सीता' उन शुरुआती भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई, जिन्होंने भाषा की सीमाओं को पार कर देश के अलग-अलग हिस्सों के दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाई. फिल्म की कहानी रामायण के उत्तरकांड पर आधारित थी.

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फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले पृथ्वीराज कपूर उस समय महज 28 साल के थे. तब तक वह 'आलम आरा' जैसी फिल्म से अपनी पहचान बना चुके थे और अपने दौर के चर्चित अभिनेताओं में शुमार हो गए थे. उनके साथ सीता की भूमिका अभिनेत्री दुर्गा खोटे ने निभाई थी. मराठी फिल्मों में काम करने के बाद यह हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआती प्रमुख भूमिकाओं में से एक थी. आगे चलकर दुर्गा खोटे ने 'मुगल-ए-आजम', 'बॉबी', 'कर्ज' और 'अभिमान' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी.

फिल्म में लक्ष्मण का किरदार गुल हमीद ने निभाया था, जबकि पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर लव की भूमिका में नजर आए थे. यह त्रिलोक कपूर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी. दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वीराज और त्रिलोक कपूर ही कपूर परिवार की वे पहली पीढ़ी थे, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और आगे चलकर इस परिवार को हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित फिल्मी घरानों में पहचान मिली.

पृथ्वीराज कपूर ने 1933 में जिस तकनीक और सीमित संसाधनों के बीच भगवान राम का किरदार निभाया था, आज रणबीर कपूर उसी भूमिका को बिल्कुल अलग दौर में जी रहे हैं. तब भारतीय सिनेमा अपनी शुरुआती पहचान बना रहा था, जबकि आज फिल्में अत्याधुनिक तकनीक, भव्य विजुअल इफेक्ट्स और वैश्विक दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं. बजट, तकनीक, फिल्म निर्माण का पैमाना और दर्शकों की अपेक्षाएं सब बदल चुके हैं लेकिन एक बात नहीं बदली है, पर्दे पर भगवान राम को जीवंत करने की जिम्मेदारी अब भी कपूर परिवार की अगली पीढ़ी के कंधों पर है. करीब 93 साल का यह फासला भारतीय सिनेमा के बदलते सफर के साथ-साथ एक परिवार की अनोखी फिल्मी विरासत को भी सामने लाता है.

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नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' में रणबीर राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान की भूमिका निभाई है. फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा ने किया है.

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