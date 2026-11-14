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'जाको राखे साइयां...' SUV के नीचे आ गया एक साल का मासूम, ऊपर से गुजर गई पूरी गाड़ी-VIDEO

पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में एक साल का मासूम मौत के मुंह से लौट आया. घर के बाहर खेलते वक्त वह मारुति ग्रैंड विटारा SUV के नीचे आ गया और पूरी गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई. गनीमत रही कि बच्चा पहियों के बीच था और उसे खरोंच तक नहीं आई. घटना का CCTV वीडियो सामने आया है.

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बाल-बाल बची जान.(Photo: Screengrab)
बाल-बाल बची जान.(Photo: Screengrab)

पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. घर के बाहर खेल रहा एक साल का मासूम बच्चा अचानक सड़क पर आ गया और तभी वहां खड़ी सफेद रंग की SUV कार आगे बढ़ने लगी. देखते ही देखते पूरी गाड़ी बच्चे के ऊपर से गुजर गई. हैरानी की बात यह रही कि इतने बड़े हादसे के बावजूद मासूम को खरोंच तक नहीं आई और उसकी जान बच गई.

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वीडियो में दिखाई देता है कि एक साल का बच्चा हाथ में झाड़ू लेकर घर के बाहर खेल रहा है. खेलते-खेलते वह सड़क पर पहुंच जाता है. मासूम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगले कुछ सेकंड में उसके साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला है.

यह भी पढ़ें: पीने के पानी में बैक्टीरिया... टॉयलेट-यूरिनल ठीक नहीं, CAG ऑडिट में 458 रेलवे स्टेशन फेल, नई दिल्ली-CMST भी शामिल

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इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी सफेद रंग की मारुति ग्रैंड विटारा SUV का चालक गाड़ी आगे बढ़ाता है. ड्राइवर को सड़क पर खेल रहा बच्चा दिखाई नहीं देता और कार सीधे उसके ऊपर चढ़ जाती है. देखते ही देखते पूरी SUV मासूम के ऊपर से गुजर जाती है. यह नजारा इतना डरावना है कि वीडियो देखने वालों की सांसें थम जाएं.

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पहियों के बीच आया मासूम, बाल-बाल बची जान

बताया जा रहा है कि यह घटना 9 नवंबर की सुबह करीब 11 बजकर 36 मिनट की है. गनीमत रही कि बच्चा कार के पहियों के बीच आ गया और SUV की बॉडी के नीचे से निकल गया. इसी वजह से इतने भयानक हादसे के बावजूद उसे कोई चोट नहीं आई. इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है.

सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कार के गुजरने के बाद मासूम सड़क पर पड़ा रो रहा है. करीब 30 सेकंड तक वह वहीं रहता है. इसके बाद घर से एक महिला बाहर निकलती है. सड़क पर बच्चे को पड़ा देखकर वह घबरा जाती है और तुरंत दौड़कर उसे गोद में उठा लेती है.

देखें वीडियो...

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग हैरानी जता रहे हैं कि इतनी बड़ी SUV के नीचे आने के बावजूद बच्चा सुरक्षित कैसे बच गया. जिस तरह से गाड़ी उसके ऊपर से गुजरी, उसे देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि मासूम को एक खरोंच तक नहीं आई.

DCP ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

इस मामले में डीसीपी शाहदरा ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि लापरवाही से वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब इस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.

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हालांकि, यह घटना सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी भी है. माता-पिता को समझना होगा कि एक साल का बच्चा खतरे को पहचानने और उससे बचने में सक्षम नहीं होता. ऐसे में उसे घर के बाहर अकेले खेलने के लिए छोड़ना बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है.

फिलहाल, सूरजमल विहार की इस घटना में मासूम की जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है. लेकिन यह हादसा कई सवाल छोड़ गया है. क्या माता-पिता बच्चों की निगरानी को लेकर ज्यादा सतर्क होंगे? क्या रिहायशी इलाकों में वाहन चालक अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? क्योंकि सड़क पर हुई एक छोटी सी चूक किसी की जिंदगी खत्म कर सकती है.

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