'मस्जिद से SPO को मिली थी धमकी', किश्तवाड़ हत्याकांड पर BJP विधायक का दावा

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की हत्या के बाद अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है. BJP विधायक शगुन परिहार ने इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय स्तर पर साजिश होने का दावा किया है.

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उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों SPO को पहले मस्जिद से धमकी दी गई थी. वहां से ऐलान भी किए गए थे. इसके बावजूद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि इलाके से कोई आतंकियों को जानकारी दे रहा है.

दरअसल, शगुन परिहार ने किश्तवाड़ के डच्चन इलाके में मारे गए दोनों SPO के गांव का दौरा किया था. इस दौरान उनके साथ जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और BJP नेता सुनील शर्मा भी मौजूद थे. सुनील शर्मा दोनों जवानों के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे. शगुन परिहार ने इस दौरान सुरक्षा में चूक का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर सवाल खड़े किए और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की.

जंगल में मिले थे दोनों SPO के गोलियों से छलनी शव

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मारे गए जवानों की पहचान 57 साल के बाबी चंद और 45 साल के रशपाल कुमार के रूप में हुई है. दोनों किश्तवाड़ के कियार गांव के रहने वाले थे. वे जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) में तैनात थे.

जानकारी के मुताबिक, 11 नवंबर को दोनों जवान अपने कैंप से सेना की पोस्ट की तरफ जा रहे थे. उन्हें ड्यूटी रोटेशन के तहत धरना-मरवाह इलाके में तैनात जवानों की जगह पहुंचना था. इसी दौरान वे लापता हो गए. अगले दिन यानी 12 नवंबर को तलाशी अभियान के दौरान उनके शव जंगल में मिले. दोनों के शरीर पर गोलियों के निशान थे.

इस घटना के बाद आतंकियों के हमले का शक गहराया. दोनों जवानों की सर्विस राइफलें भी गायब थीं. इनमें एक INSAS और दूसरी .303 राइफल थी. मौके से पाकिस्तान में बने आर्मर-पियर्सिंग कारतूस के खाली खोखे मिलने की भी खबर है. सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है. तलाशी के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है.

सुरक्षा में चूक पर भी उठे सवाल

दोनों SPO की हत्या के बाद उनकी तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. वे कियार गांव से घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होते हुए धरना की तरफ जा रहे थे. इस रास्ते पर पैदल सफर में कई घंटे लगते हैं. ऐसे में उनकी ड्यूटी लगाने और सुरक्षा इंतजामों की जांच की मांग उठ रही है.

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विधायक शगुन परिहार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है. वहीं, सुनील शर्मा ने भी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत बताई है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दोनों जवानों को श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने इसे कायराना हमला बताया. सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल हमलावरों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी हैं.

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