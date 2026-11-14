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कल माइक्रोसॉफ्ट ठप, आज फ्लाइट्स ग्राउंड, क्या टेक्नोलॉजी के भरोसे है पूरी दुनिया?

टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है, लेकिन क्या हम इस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए हैं? पहले Microsoft की सर्विस ठप हुई और अगले दिन अमेरिका में फ्लाइट्स रोकनी पड़ीं. दोनों घटनाओं ने दिखाया कि एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी कितने लोगों का काम प्रभावित कर सकती है.

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टेक्नोलॉजी की एक गड़बड़ी और दुनिया परेशान! (Photo: AI)
टेक्नोलॉजी की एक गड़बड़ी और दुनिया परेशान! (Photo: AI)

सुबह उठते ही फोन चेक करना हो, ऑफिस में ईमेल भेजना हो या कहीं जाने के लिए फ्लाइट पकड़नी हो, आज हर काम में टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है. लेकिन सोचिए, अगर अचानक ये टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हाल ही में दो दिनों के अंदर ऐसी दो घटनाएं सामने आईं, जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया.

पहले Microsoft की सर्विस में खराबी आई. इसकी वजह से दुनियाभर में Outlook, Teams और दूसरे सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाए. बड़ी-बड़ी कंपनियों का काम रुक गया. लोग न ईमेल भेज पा रहे थे और न ही ऑनलाइन मीटिंग कर पा रहे थे. इस परेशानी का असर करीब 24 घंटे तक देखने को मिला.

Microsoft के बाद अमेरिका में फ्लाइट्स पर लगी रोक

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Microsoft की सर्विस में खराबी के अगले ही दिन अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई. यहां टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में दिक्कत आने की वजह से देशभर में फ्लाइट्स को रोकना पड़ा.

करीब 4 घंटे तक उड़ानों पर रोक रही. इससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई. किसी को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा, तो किसी की फ्लाइट में देरी हुई.

यह भी पढ़ें: माइक्रोसॉफ्ट ठप! Satya Nadella पर उठे सवाल, AI की दौड़ में पुराने इंजीनियरों को भूल गई कंपनी?

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खास बात यह है कि 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के बाद यह दूसरी बार था, जब अमेरिका में इस तरह देशभर की उड़ानों को रोकना पड़ा. हालांकि, इस बार अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया कि इसके पीछे न तो कोई आतंकी हमला था और न ही साइबर अटैक.

एक छोटी सी गड़बड़ी और पूरी दुनिया परेशान

इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं था. Microsoft की खराबी अलग थी और अमेरिका में फ्लाइट्स रुकने की वजह अलग थी. लेकिन दोनों घटनाओं ने एक बात जरूर दिखा दी कि आज हम टेक्नोलॉजी पर कितने निर्भर हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: माइक्रोसॉफ्ट पर हुआ साइबर अटैक? दुनिया भर में सर्विसेज ठप होने से मचा हड़कंप, अरबों का नुकसान

आज ऑफिस का काम हो या हवाई जहाज उड़ाने का सिस्टम, हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे में अगर किसी एक सिस्टम में खराबी आ जाए तो उसका असर हजारों-लाखों लोगों पर पड़ सकता है.

अब सवाल यह है कि जब आज एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी इतनी परेशानी खड़ी कर सकती है, तो आने वाले समय में AI और टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता बढ़ने के बाद क्या होगा? क्या हमारे पास ऐसी स्थिति से निपटने का कोई दूसरा रास्ता भी होगा?

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