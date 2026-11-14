scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आ रही नई 7-सीटर Toyota... कंपनी ने जारी किया टीजर, पहली बार भारत में मिलेगा ये फीचर

टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट आने वाली है. कंपनी ने इस कार का पहला टीजर जारी किया है. हाल में ही कंपनी ने इस कार को इंडोनेशिया मार्केट में लॉन्च किया है. इस 7-सीटर कार को कंपनी नए इंटीरियर और कई एक्सटीरियर बदलाव के साथ लाएगी. इन सब के साथ कार फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अवतार में आ सकती है.

Advertisement
X
Toyota Innova Hycross का फेसलिफ्ट 25 नवंबर को कंपनी लॉन्च करेगी. (Photo: toyotabharat.com)
Toyota Innova Hycross का फेसलिफ्ट 25 नवंबर को कंपनी लॉन्च करेगी. (Photo: toyotabharat.com)

टोयोटा भारतीय बाजार में अपनी नई कार को लॉन्च करने वाली है. हम बात कर रहे हैं टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट की, जो इस महीने ही लॉन्च होने वाली है. ये कार 25 नवंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होगी, जिसका पहला टीजर कंपनी ने लॉन्च किया है. कार में कई सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे. 

टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट में हमें सिर्फ स्टाइलिंग बदलाव नहीं दिखेगा. इसके अलावा कंपनी कार में नए फीचर्स और फ्लेक्स फ्यूल स्टॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन ऑफर कर सकती है. हालांकि, इन जानकारियों की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.

क्या होगा कार में खास?

टीजर में कंपनी ने ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है. लेकिन कुछ फीचर्स कन्फर्म हो गए हैं. कार में नया हेडलैम्प सेटअप मिलेगा. ये हेडलैम्प्स एलईडी डीआरएल्स के साथ आएंगे, जैसा हमने टोयोटा ट्रेजर में देखा है. ट्रेजर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स पर बेस्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी है. 

सम्बंधित ख़बरें

Toyota Innova Hycross
Toyota ने लॉन्च की नई Innova Hycross... फीचर्स की है भरमार
Toyota Glanza Facelift
त्योहारों के बीच Toyota का धमाका! लॉन्च की सबसे सस्ती कार, कीमत है इतनी
Toyota Innova HyCross Flex Fuel
गडकरी का ऐलान, इस महीने लॉन्च करेंगे 100% इथेनॉल वाली कार
Toyota Hilux durability
Toyota के ऊपर गिरी 760KG की वैन, ऐसा हुआ हाल, देखें VIDEO
Toyota Fortuner
Fortuner के लिए खतरा है ये SUV, दमदार फीचर्स के साथ होगी लॉन्च

हेडलैम्प्स के अलावा फ्रेश ग्रिल डिजाइन, रिवाइज्ड बंपर और नए टेल लैम्प्स के साथ अपडेटेड एलॉय व्हील्स मिल सकते हैं. कार का इंटीरियर भी नया होगा. टोयोटा इस कार में 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दे सकती है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: नितिन गडकरी का ऐलान... आ रही 100% इथेनॉल पर चलने वाली Toyota Innova Hycross

हाल में इंडोनेशिया में लॉन्च हुई इनोवा हायक्रॉस में भी हमें ये अपडेट्स देखने को मिले हैं. कार नए कलर ऑप्शन और अपडेटेड अपहोल्स्ट्री के साथ लॉन्च कर सकती है. इस कार को कंपनी भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के रूप में लॉन्च कर सकती है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Toyota India (@toyota.india)

फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल सकता है

पावरट्रेन की बात करें, तो इसमें 2.0 लीटर का फोर सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो पहले भी इस कार में आता था. लेकिन इस बार कार फ्लेक्स फ्यूल सपोर्ट के साथ आएगी. हालांकि, ये कार कितने इथेनॉल ब्लेंड को सपोर्ट करेगी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है. 

यह भी पढ़ें: आ रही नई Toyota Fortuner... इस तारीख को होगी ग्रैंड एंट्री

कीमत की बात करें, तो टोयोटा इनोवा हायक्रॉस की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा होगी. फिलहाल ये कार 19.53 लाख से 31.84 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आती है. इस कार का मुकाबला हाल में लॉन्च हुई किआ सोरेंटो जैसी कार से होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    स्टाम्प शुल्क में छूट, वीरता पुरस्कार राशि डबल... पूर्व सैनिकों-शहीद परिवारों को CM योगी का तोहफा |
    आ रही नई 7-सीटर Toyota... कंपनी ने जारी किया टीजर, पहली बार भारत में मिलेगा ये फीचर |
    रणबीर से पहले भी कपूर खानदान में बने थे राम, जानें 93 साल पुराना किस्सा |
    लखनऊ के लक्ष्मण झूला घाट पर छठ पूजा की भव्य तैयारियां, सीएम योगी देंगे अर्घ्य |
    कल माइक्रोसॉफ्ट ठप, आज फ्लाइट्स ग्राउंड, क्या टेक्नोलॉजी के भरोसे है पूरी दुनिया? |
    लखनऊ में वकीलों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, कई बैरिकेडिंग टूटे |
    दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग |
    गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे रवि किशन |
    पूरा ज्वेलरी शोरूम ही खाली कर गया एक चोर, देखें पूरी वारदात |
    न सरिए, न सीमेंट... फिर भी विदेश में घर कैसे रहते हैं फुल मजबूत?
    Advertisement