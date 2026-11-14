आ रही नई 7-सीटर Toyota... कंपनी ने जारी किया टीजर, पहली बार भारत में मिलेगा ये फीचर

टोयोटा भारतीय बाजार में अपनी नई कार को लॉन्च करने वाली है. हम बात कर रहे हैं टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट की, जो इस महीने ही लॉन्च होने वाली है. ये कार 25 नवंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होगी, जिसका पहला टीजर कंपनी ने लॉन्च किया है. कार में कई सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे.

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टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट में हमें सिर्फ स्टाइलिंग बदलाव नहीं दिखेगा. इसके अलावा कंपनी कार में नए फीचर्स और फ्लेक्स फ्यूल स्टॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन ऑफर कर सकती है. हालांकि, इन जानकारियों की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.

क्या होगा कार में खास?

टीजर में कंपनी ने ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है. लेकिन कुछ फीचर्स कन्फर्म हो गए हैं. कार में नया हेडलैम्प सेटअप मिलेगा. ये हेडलैम्प्स एलईडी डीआरएल्स के साथ आएंगे, जैसा हमने टोयोटा ट्रेजर में देखा है. ट्रेजर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स पर बेस्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी है.

हेडलैम्प्स के अलावा फ्रेश ग्रिल डिजाइन, रिवाइज्ड बंपर और नए टेल लैम्प्स के साथ अपडेटेड एलॉय व्हील्स मिल सकते हैं. कार का इंटीरियर भी नया होगा. टोयोटा इस कार में 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दे सकती है.

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हाल में इंडोनेशिया में लॉन्च हुई इनोवा हायक्रॉस में भी हमें ये अपडेट्स देखने को मिले हैं. कार नए कलर ऑप्शन और अपडेटेड अपहोल्स्ट्री के साथ लॉन्च कर सकती है. इस कार को कंपनी भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के रूप में लॉन्च कर सकती है.

फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल सकता है

पावरट्रेन की बात करें, तो इसमें 2.0 लीटर का फोर सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो पहले भी इस कार में आता था. लेकिन इस बार कार फ्लेक्स फ्यूल सपोर्ट के साथ आएगी. हालांकि, ये कार कितने इथेनॉल ब्लेंड को सपोर्ट करेगी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है.

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कीमत की बात करें, तो टोयोटा इनोवा हायक्रॉस की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा होगी. फिलहाल ये कार 19.53 लाख से 31.84 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आती है. इस कार का मुकाबला हाल में लॉन्च हुई किआ सोरेंटो जैसी कार से होगा.

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