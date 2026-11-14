स्टाम्प शुल्क में छूट, वीरता पुरस्कार राशि डबल... पूर्व सैनिकों-शहीद परिवारों को CM योगी का तोहफा

मेरठ में पूर्व सैनिक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों और उनके परिवारों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं कीं. सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त राशि और वार्षिकी को दोगुना किया जाएगा. इसके साथ ही पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा बढ़ाने और शहीदों के आश्रितों को उनके घर के पास नौकरी देने का भी ऐलान किया गया.

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सीएम योगी ने कहा कि मेरठ की क्रांति धरा से वह अपने वीर सैनिक परिवारों के लिए इन तीन फैसलों की घोषणा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि परमवीर चक्र विजेताओं को अभी 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3 लाख 12 हजार रुपये वार्षिकी दी जाती है, जिसे अब दोगुना किया जाएगा.

इसी तरह महावीर चक्र के लिए 31 लाख रुपये एकमुश्त और 2 लाख 37 हजार रुपये वार्षिकी, वीर चक्र के लिए 20 लाख 80 हजार रुपये एकमुश्त और 1 लाख 37 हजार रुपये वार्षिकी दी जाती है. अशोक चक्र के लिए 32 लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त और 1 लाख 50 हजार रुपये वार्षिकी, जबकि कीर्ति चक्र के लिए 19 लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त और 1 लाख 30 हजार रुपये वार्षिकी दी जाती है. इन सभी राशियों को दोगुना करने की घोषणा की गई है.

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इनके लिए भी घोषणा

शौर्य चक्र के लिए 13 लाख रुपये एकमुश्त और 65 हजार रुपये वार्षिकी, सेना मेडल और वायुसेना मेडल के लिए 1 लाख रुपये एकमुश्त और 15 हजार रुपये वार्षिकी, जबकि पेंशन इन डिस्पैच के लिए 52 हजार रुपये एकमुश्त और 13 हजार रुपये वार्षिकी दी जाती है. सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल में 3 लाख 12 हजार रुपये एकमुश्त और 12 हजार रुपये वार्षिकी, उत्तम युद्ध सेवा मेडल में 2 लाख 60 हजार रुपये और 11 हजार रुपये वार्षिकी, जबकि युद्ध सेवा मेडल में 83,200 रुपये एकमुश्त और 10 हजार रुपये वार्षिकी दी जाती है. इन सभी को भी दोगुना करने की घोषणा की गई है.

घर खरीदने में स्टाम्प शुल्क की छूट

इसके अलावा सीएम योगी ने पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए घर खरीदने में स्टाम्प शुल्क की छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि शहीद के आश्रित को नौकरी उसके घर के पास देने के लिए गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में ही सेवायोजित किया जाएगा.

इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोई भी देश या समाज सुरक्षित माहौल में ही अपनी गति को प्रगति में बदल सकता है. सुरक्षा नहीं होगी तो गति को दुर्गति में बदलने में देर नहीं लगेगी. उन्होंने कहा कि हमारा जवान सीमा पर जागता है. सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान की तपती रेत, समुद्र की गहराई और किसी भी आपदा के समय हर मोर्चे पर सैनिक खड़ा मिलता है. सीएम योगी ने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता. उसकी वर्दी बदलती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति का संकल्प नहीं बदलता. सेना से अवकाश प्राप्त करने के बाद जब सैनिक अपने गांव लौटता है तो वह समाज के लिए प्रेरणा बनता है.

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