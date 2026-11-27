पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ की बेटी अनाया ने अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिन पर फैन्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं. अनाया के इस पोस्ट को उनके फॉलोअर्स खूब पसंद कर रहे हैं.

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अनाया ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'थोड़ी चाय, थोड़े मोती और थोड़ा ड्रामा.' उनके इस पोस्ट पर फैन्स ने खूबसूरत और क्लासी जैसे कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, 'आप गुलाब हैं और यह गुलाब वाला लुक बेहद खूबसूरत है.'



वहीं, दूसरे ने लिखा, 'सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉव.' कई यूजर्स ने हार्ट और फायर इमोजी के जरिए भी अपना प्यार जाहिर किया.

ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने की तैयारी

अनाया बांगड़ की चर्चा सिर्फ उनके सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है. उनके क्रिकेट करियर का रास्ता ऑस्ट्रेलिया से खुल सकता है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने उनके मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद अपनी नीति के तहत मार्च 2027 से उन्हें एलीट महिला क्रिकेट में खेलने की पात्रता दी है. हालांकि, इसके लिए उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी.

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अनाया पहले आर्यन बांगड़ के नाम से जानी जाती थीं. जेंडर ट्रांजिशन (Gender Transition) के बाद उन्होंने अनाया के रूप में अपनी पहचान सार्वजनिक की. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

कई लेवल पर क्रिकेट खेल चुकी हैं अनाया

अनाया ने जेंडर ट्रांजिशन से पहले आर्यन बांगड़ के नाम से क्रिकेट खेला था. उन्होंने मुंबई के स्थानीय क्लब क्रिकेट में इस्लाम जिमखाना की ओर से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद 18 साल की उम्र में इंग्लैंड की लीसेस्टरशायर लीग में हिंकले क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व किया.

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साल 2019 में उन्होंने पुडुचेरी की ओर से अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी में हिस्सा लिया था. इस टूर्नामेंट में अनाया ने पांच मैचों में 300 रन बनाए. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 150 रन रहा. इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए. गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा और उनके नाम 20 विकेट दर्ज हुए.

पिता संजय बांगड़ भी रहे हैं टीम इंडिया का हिस्सा

अनाया के पिता संजय बांगड़ भारतीय क्रिकेट का जाना-पहचाना नाम हैं. वह टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. फिलहाल वह कमेंट्री और कोचिंग से जुड़े हुए हैं.



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संजय बांगड़ ने भारतीय टीम के लिए 12 टेस्ट और 15 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 650 रन दर्ज हैं. गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 14 विकेट भी हासिल किए.





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