सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और RD टाटा ट्रस्ट ने एन चंद्रशेखरन को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर फिर से अपॉइंट करने के खिलाफ अब बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है और इसका प्रस्ताव पास कर दिया है. एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि टाटा ट्रस्ट ने 65 करोड़ रुपये का हर्जाना और अपने दावों की कानूनी पुष्टि भी मांगी है. Tata Trust चेयरमैन नोएल टाटा , उनके बेटे नेविल और भास्कर भट ने बहुमत से प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया.

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टाटा ट्रस्ट्स ने क्या चुनौती दी है?

नोएल टाटा के नेतृत्व वाले टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66% हिस्सेदारी है. उन्होंने इस साल 17 सितंबर को पास हुए बोर्ड के प्रस्ताव को चुनौती दी है, जिसमें टाटा संस बोर्ड ने 21 फरवरी, 2027 से एन चंद्रशेखरन को पांच साल के और कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करने का फैसला किया. बीते 20 सितंबर को इससे जुड़े अपने बयान में ट्रस्ट्स की ओर से कहा गया था कि प्रस्ताव सही तरीके से पास नहीं किया गया और इसका कोई कानूनी असर नहीं था.

टाटा ट्रस्ट्स ने वोटिंग अधिकार को लेकर एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को चुनौती दी है. लेकिन, विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया. यह डेवलपमेंट तब हुआ जब दोनों ट्रस्टों ने अपने ट्रस्टियों से केस करने की मंजूरी मांगी, जिसमें आरोप लगाया गया कि टाटा संस के बोर्ड का चंद्रशेखरन को फिर से अपॉइंट करने का फैसला अमान्य था और इसे कंपनी AoA के आर्टिकल 121 के तहत जरूरी अफर्मेटिव वोट नहीं मिला था.

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नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन में मतभेद

एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन के बीच असहमति रही. नोएल ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि श्रीनिवासन ने इसका समर्थन किया. बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले हरीश मनवानी ने दोनों डायरेक्टर्स को बराबर बंटा हुआ माना और चंद्रा के दोबारा अपॉइंटमेंट के पक्ष में वोट दिया.

30 नवंबर को टाटा संस की बोर्ड मीटिंग

टाटा ट्रस्ट के बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करने की खबर से 30 नवंबर को होने वाली टाटा संस की अगली बोर्ड मीटिंग पर अनिश्चितता के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं. डर ये है कि अगर ट्रस्ट द्वारा नियुक्त दो डायरेक्टरों के बीच मतभेद हुआ तो प्रस्ताव फिर से वोटिंग से पास हो सकते हैं.

टाटा संस को शेयर मार्केट में लिस्ट करें या न करें, यह सोमवार 30 नवंबर की बोर्ड बैठक में नोएल टाटा के टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बोर्ड मेंबर्स के बीच एक बड़ा विवाद बन सकता है. बता दें कि नवंबर की शुरुआत में टाटा संस को लिखे एक लेटर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने उसे पब्लिक लिस्टिंग सहित अपर लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को कंट्रोल करने वाले सभी लागू नियमों का पालन करने को कहा था.

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