Kashmiri Nadru Yakhni Pulao Recipe: धरती पर अगर जन्नत है तो वो कश्मीर है, अक्सर यह बात लोग कहते हैं. कश्मीर की खूबसूरती ही नहीं बल्कि वहां की लोकल डिशेज का भी स्वाद लाजवाब होता है, जिसे खाने के बाद आपका बार-बार खाने का मन करेगा. पुलाव तो आमतौर पर उत्तर भारत में हर प्रदेश में बनता है और लोग बड़े मजे से खाते हैं. आलू,मटर, फूलगोभी और सोयाबीन डालकर तो पुलाव बनाते तो आपने कई बार देखा होगा.

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मगर क्या आपने कभी कश्मीरी नदरू यखनी पुलाव खाया है, जो एक बहुत टेस्टी शाकाहारी डिश है. अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आप नदरू यखनी पुलाव बना सकते हैं.नदरू यानी कमल ककड़ी को कहा जाता है, जो इस पुलाव का मैन इंग्रेडिएंट है और इसी से इसमें का स्वाद बाकी पुलाव से अलग होता है. फराह खान और उनके कुक दिलीप ने टीवी एक्ट्रेस हिना खान के लिए खास ये पुलाव बनाया था, जिसकी झलक उनके यूट्यूब व्लॉग में देखने को भी मिली थी.

हिना खान कश्मीर से हैं और इसलिए फराह ने उनके लिए खास कश्मीरी नदरू यखनी पुलाव तैयार किया था. आइए घर पर कश्मीरी नदरू यखनी पुलाव बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

कश्मीरी नदरू यखनी पुलाव के लिए इंग्रेडिएंट्स

कमल ककड़ी (नदरू): 250–300 ग्राम

बासमती चावल: 1.5 कप (30 मिनट के लिए भीगे हुए)

दही: 1 कप (अच्छी तरह फेंटा हुआ)

साबुत मसाले: 1-2 तेजपत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 2-3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग और 1 छोटा चम्मच जीरा

पिसे मसाले: 2 छोटे चम्मच सौंफ पाउडर, 1 छोटा चम्मच सोंठ (सूखी अदरक) पाउडर और स्वादानुसार नमक

2 बड़े चम्मच घी या तेल

1 बड़ा प्याज (पतला और लंबा कटा हुआ)

गार्निश के लिए हरा धनिया या हरे प्याज के पत्ते

कश्मीरी नदरू यखनी पुलाव बनाने का तरीका

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कमल ककड़ी (नदरू) उबालें: कमल ककड़ी को अच्छी तरह धो लें ताकि अंदर की मिट्टी निकल जाए. अब प्रेशर कुकर में कटी हुई कमल ककड़ी, पानी, नमक, तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर 3 से 4 सीटी आने तक उबालें. उबलने के बाद कमल ककड़ी को छान लें और उसका बचा हुआ फ्लेवर वाला पानी (स्टॉक) फेंके नहीं, इसे चावल पकाने के लिए अलग रख लें.

दही का मिश्रण तैयार करें: एक कटोरे में दही लें और उसमें सौंफ पाउडर, सोंठ पाउडर और थोड़ा नमक डालकर अच्छी तरह फेंट लें.

तड़का और यखनी तैयार करें: एक बड़े बर्तन या कड़ाही में घी गर्म करें. इसमें जीरा, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग डालकर चटकने दें. अब बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और फेंटा हुआ दही डालकर लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं.

नदरू और चावल मिलाएं: जब दही से हल्का घी अलग होने लगे, तो इसमें उबली हुई कमल ककड़ी डालकर 2 से 3 मिनट भूनें. इसके बाद भीगे हुए बासमती चावल डालें और हल्के हाथों से मिलाएं.

पुलाव को दम पर पकाएं: अब इसमें कमल ककड़ी उबालने वाला बचा हुआ पानी (चावल की मात्रा से दोगुना, ज़रूरत हो तो सादा पानी मिला लें) और स्वादानुसार नमक डालें. ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं जब तक कि चावल पूरी तरह खिले-खिले न पक जाएं.



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