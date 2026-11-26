भारत में अब भी बिजली जाना आम बात है. कई जगहों पर अब भी बिजली नहीं पहुंची है. कई बार बिजली गई तो लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है. यहां तक कि इन्वर्टर भी काम करना बंद कर देते हैं. अचानक बिजली चली जाती है. पंखा बंद, वाई-फाई बंद, लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है और फ्रिज भी बंद पड़ा है. ऐसे में अगर आपके पास एक ऐसा डिवाइस हो जो सूरज की रोशनी से चार्ज होकर बिजली दे सके, तो बिजली कटने पर भी कई जरूरी काम जारी रह सकते हैं.

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इसी जरूरत के लिए बाजार में Portable Solar Power Station की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है. इन्हें आमतौर पर सोलर जेनेरेटर भी कहा जाता है. ये ट्रेडिशनल जनरेटर की तरह पेट्रोल या डीजल से नहीं चलते. इनमें बड़ी बैटरी और इन्वर्टर लगा होता है. इन्हें नॉर्मल बिजली, कार या सोलर पैनल से चार्ज किया जा सकता है. बिजली जाने पर यही बैटरी आपके उपकरणों को पावर देती है.

एक बैटरी, कई डिवाइसेज: क्या-क्या चल सकता है?

इसका जवाब डिवाइस की दो अहम खूबियों पर निर्भर करता है. पहली है बैटरी क्षमता, जिसे Wh यानी वॉट-आवर में मापा जाता है. यह बताती है कि बैटरी में कितनी ऊर्जा स्टोर हो सकती है. दूसरी है आउटपुट, जिसे W यानी वॉट में मापा जाता है. इससे पता चलता है कि एक समय में कितनी कैपेसिटी वाले उपकरण चलाए जा सकते हैं.

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उदाहरण के लिए, 1,024Wh बैटरी और 1,800W AC आउटपुट वाला पावर स्टेशन लैपटॉप, वाई-फाई राउटर, LED लाइट, टीवी और पंखे जैसे डिवाइसेज चला सकता है. लेकिन इन सभी को एक साथ चलाने पर बैटरी तेजी से खत्म होगी. इसलिए सिर्फ आउटपुट देखकर खरीदारी करना सही नहीं है.

एक आसान उदाहरण समझिए. अगर आपके उपकरण कुल मिलाकर 100W बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो 1,024Wh बैटरी से करीब 10 घंटे का बैकअप मिल सकता है. लेकिन इन्वर्टर और बैटरी में एनर्जी का कुछ हिस्सा खर्च होता है. इसलिए असल बैकअप इससे कम होगा. उपकरणों की खपत और इस्तेमाल के तरीके से भी समय बदलता है.

भारत में कौन से सोलर पावर जेनेरेटर हैं विकल्प?

इस कैटेगरी में EcoFlow, Luminous और BLUETTI जैसे ब्रांड के ऑप्शन्स मिलते हैं. इनमें कीमत, बैटरी कैपेसिटी, आउटपुट और सोलर चार्जिंग की लिमिट अलग-अलग है.

EcoFlow DELTA 2 इस कैटेगरी का हाई-कैपेसिटी विकल्प है. इसमें 1,024Wh की LiFePO4 बैटरी और 1,800W का रेटेड AC आउटपुट मिलता है. कंपनी के मुताबिक इसमें 3,000 से ज्यादा चार्जिंग साइकल की क्षमता है और इसे अधिकतम 500W सोलर इनपुट से चार्ज किया जा सकता है. इसमें चार AC आउटलेट, USB-A और USB-C पोर्ट भी मिलते हैं. भारत में इसकी लिस्टेड कीमत 92,990 रुपये है. यह उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें एक साथ कई उपकरण चलाने हैं, लेकिन इसकी कीमत और 12 किलो वजन को भी ध्यान में रखना होगा.

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कम बजट में Luminous Edge GO P1000 एक विकल्प है. कंपनी के मुताबिक इसमें 576Wh की बैटरी, 800W आउटपुट और Pure Sine Wave तकनीक मिलती है. यह AC, कार और सोलर पैनल से चार्ज हो सकता है.

इसका मैक्सिमम सोलर इनपुट 150W है. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत 33,000 रुपये दिखाई गई है. इसका वजन 9.2 किलो है और कंपनी पांच साल की वारंटी देती है. इसकी बैटरी क्षमता DELTA 2 से कम है, इसलिए लंबे बैकअप की उम्मीद रखने वालों को यह अंतर समझना चाहिए.

EcoFlow की RIVER सीरीज भी छोटे सेटअप के लिए विकल्प देती है. RIVER 2 Max में 512Wh बैटरी और 500W आउटपुट मिलता है. यह लैपटॉप, राउटर, लाइट और सीमित समय के लिए पंखे जैसे डिवाइसेज के इस्तेमाल के लिए ज्यादा बेहतर है. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत 42,990 रुपये है. इसे पूरे घर के बैकअप के विकल्प की तरह नहीं देखना चाहिए.

क्या फ्रिज, कूलर और AC भी चलेंगे?

यहीं पर खरीदारी से पहले सबसे ज्यादा सावधानी जरूरी है. पंखा, टीवी, लैपटॉप और राउटर जैसे डिवाइसेज चलाना अपेक्षाकृत आसान है. लेकिन फ्रिज, कूलर, मिक्सर और मोटर वाले दूसरे इक्विप्मेंट्स की जरूरत अलग हो सकती है. मोटर चालू होते समय सामान्य खपत से ज्यादा बिजली मांग सकती है. इसे स्टार्टिंग सर्ज कहते हैं. पावर स्टेशन का आउटपुट इस अतिरिक्त मांग को संभाल पाए, तभी उपकरण ठीक से चलेगा.

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AC, गीजर, हीटर और इंडक्शन जैसे ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरणों के लिए छोटे पोर्टेबल पावर स्टेशन सही विकल्प नहीं हैं. कुछ बड़े मॉडल सीमित परिस्थितियों में ऐसे उपकरण चला सकते हैं, लेकिन बैटरी कितनी देर चलेगी, यह अलग सवाल है. इसलिए केवल यह दावा कि डिवाइस 1,800W आउटपुट देता है, यह साबित नहीं करता कि वह AC को कई घंटे चला पाएगा.

सोलर पैनल से चार्ज होने में कितना समय लगेगा?

सोलर पावर स्टेशन का एक बड़ा फायदा यह है कि इसे धूप से दोबारा चार्ज किया जा सकता है. लेकिन पावर स्टेशन के साथ सोलर पैनल हमेशा बॉक्स में शामिल नहीं होता. कई बार उसे अलग से खरीदना पड़ता है.

चार्जिंग का समय पैनल की क्षमता, धूप, मौसम, पैनल की दिशा और पावर स्टेशन की अधिकतम सोलर इनपुट सीमा पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए, 500W तक सोलर इनपुट ऐक्सेप्ट करने वाला पावर स्टेशन 100W के पैनल से अपनी पूरी कैपेसिटी पर चार्ज नहीं होगा. बादल या बारिश के दौरान चार्जिंग और धीमी हो सकती है.

इसलिए खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि सोलर पैनल शामिल है या नहीं, कितने वॉट का पैनल सपोर्ट करता है और पैनल के कनेक्टर उस पावर स्टेशन के साथ काम करेंगे या नहीं.

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खरीदने से पहले ये तीन बातें जरूर समझें

पहली, बैटरी की क्षमता और आउटपुट को अलग-अलग देखें. ज्यादा वॉट का मतलब ज्यादा बैकअप नहीं होता. ज्यादा Wh क्षमता वाला डिवाइस ज्यादा समय तक बिजली दे सकता है, बशर्ते उपकरणों की खपत उसके हिसाब से हो.

दूसरी, LiFePO4 बैटरी और चार्जिंग साइकल की जानकारी देखें. बैटरी की उम्र, वारंटी और सर्विस सपोर्ट भी कीमत जितने ही अहम हैं. भारत में खरीदते समय स्थानीय सर्विस सेंटर और सही भारतीय AC सॉकेट की उपलब्धता की पुष्टि करें.

तीसरी, अपने घर के उपकरणों की कुल बिजली खपत जोड़ें. अगर जरूरत सिर्फ राउटर, लैपटॉप और मोबाइल चार्ज करने की है, तो छोटी क्षमता वाला मॉडल पर्याप्त हो सकता है. लेकिन पंखे, टीवी और कई उपकरणों को लंबे समय तक चलाना है, तो 1kWh या उससे ज्यादा क्षमता वाले विकल्प देखने होंगे.

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