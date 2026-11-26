कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रॉपर्टी विवाद ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. यहां एक 42 साल के वकील ने अपनी 39 वर्षीय छोटी बहन की क्रिकेट बैट से पीटकर हत्या कर. दोनों के बीच मां के घर में रहने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. बुधवार को इसी बात पर फिर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी वारदात में बदल गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

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मृतका की पहचान 39 साल की मीनाक्षी एम के रूप में हुई है, जबकि आरोपी भाई का नाम जयराम एम है, उसकी उम्र 42 है. दोनों बेंगलुरु के बेलंदूर इलाके के पास जुन्नासंद्रा में रहते थे. उनके घर एक-दूसरे के आसपास ही थे.

पुलिस के मुताबिक, मीनाक्षी अपनी मां और बच्चों के साथ रहती थी, जबकि जयराम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग घर में रहता था. दोनों के बीच संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होता था. जयराम चाहता था कि उसकी बहन मां का घर छोड़कर कहीं और रहने चली जाए, लेकिन मीनाक्षी इसके लिए तैयार नहीं थी. वह अपनी मां के साथ ही रहना चाहती थी.

क्रिकेट बैट से किए ताबड़तोड़ वार

बुधवार को इसी मुद्दे पर दोनों भाई-बहन के बीच फिर बहस शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि जयराम ने क्रिकेट बैट उठाकर मीनाक्षी पर हमला कर दिया. उसने बैट से कई वार किए, जिससे महिला को गंभीर चोटें आईं. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. हालांकि, गंभीर चोटों के कारण मीनाक्षी की मौत हो गई.

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पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलने के बाद बेलंदूर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया. वारदात के बाद से फरार चल रहे जयराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

जिस घर में मां के साथ रहने की जिद पर विवाद शुरू हुआ, उसी विवाद ने एक परिवार को हमेशा के लिए बांट दिया. मीनाक्षी के बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया, जबकि परिवार के भीतर ही हुई इस वारदात ने रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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