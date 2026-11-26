आज जेन जी के बीच शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, SIP और दूसरे निवेश ऑप्शन्स को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है. सोशल मीडिया पर भी कई युवा इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी और अपने अनुभव साझा करते हैं. कम उम्र में निवेश शुरू करना फ्यूचर के लिए अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैसा बढ़ाने के बारे में सोचना काफी नहीं है. इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी आर्थिक स्थिति और जरूरतों को समझना भी जरूरी है.

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निवेश से पहले जरूरी है आर्थिक सुरक्षा

मान लीजिए कोई युवा हर महीने अपनी सैलरी से 5 हजार रुपये की SIP में डाल रहा है. लेकिन उसके पास अचानक नौकरी जाने या मेडिकल खर्च आने पर इस्तेमाल करने के लिए अलग पैसा नहीं है. ऐसी स्थिति में उसे अपनी SIP रोकनी पड़ सकती है या निवेश से पैसा निकालना पड़ सकता है. इसलिए निवेश के साथ-साथ इमरजेंसी सेविंग और जरूरी खर्चों की तैयारी भी जरूरी है.

जेन जी की आर्थिक स्थिति क्या कहती है?

डेलॉयट के 2026 जेन जी और मिलेनियल सर्वे के भारत से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, 54% जेन जी ने अपनी आर्थिक स्थिति के कारण जिंदगी के बड़े फैसले टालने की बात कही. वहीं, 60% से ज्यादा जेन जी और मिलेनियल्स ने माना कि घर खरीदने की क्षमता उनके करियर से जुड़े फैसलों को प्रभावित करती है. ये आंकड़े बताते हैं कि युवा कमाई के साथ आर्थिक सुरक्षा और फ्यूचर की जिम्मेदारियों को लेकर भी सोच रहे हैं.

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निवेश से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

सबसे पहले अपनी महीने की सैलरी और खर्च का हिसाब रखें. किराया, राशन, बिजली, यात्रा और दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए पैसा अलग करें. इसके बाद कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च के बराबर इमरजेंसी सेविंग बनाने की कोशिश करें. भारतीय रिजर्व बैंक भी अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन गाइड में कम से कम तीन महीने के खर्च के बराबर आपातकालीन बचत रखने की सलाह देता है.

इसके बाद अपनी आमदनी, जोखिम उठाने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल यानी लक्ष्य समझकर इन्वेस्टमेंट शुरू करें. सोशल मीडिया पर किसी को अच्छा मुनाफा मिलता देखकर बिना जानकारी के पैसा न लगाएं.

जेन जी के लिए आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ निवेश करना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में बिना कर्ज लिए अपने खर्च संभाल पाने की क्षमता भी है.

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