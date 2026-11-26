वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ 53 गेंदों में 204 रनों की ऐसी पारी खेली कि क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक हिल गई. 52 गेंदों में दोहरा शतक, 28 गेंदों में शतक और एक ही पारी में लिस्ट-ए क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त. लेकिन उनकी इस ऐतिहासिक पारी को देखकर कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि UAE जैसी कमजोर टीम के खिलाफ ऐसा कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?

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ऐसे लोगों से बस एक सवाल है- अगर विपक्ष इतना ही कमजोर था तो आप भी बल्ला उठाइए और 50-55 गेंदों में 200 रन बनाकर दिखाइए. मैच की छोड़िए, ऐसा कत्लेआम तो प्रैक्टिस में भी हर किसी के बस की बात नहीं है.

दरअसल, क्रिकेट में विपक्ष की गुणवत्ता का महत्व जरूर है. मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने रन बनाना ज्यादा मुश्किल होता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कमजोर टीम के खिलाफ कोई भी बल्लेबाज मैदान पर उतरकर दोहरा शतक ठोक देगा. इसके लिए असाधारण टाइमिंग, गेंद को पढ़ने की क्षमता, शॉट्स पर नियंत्रण और लगातार बड़े शॉट खेलने का हुनर चाहिए. वैभव ने UAE के खिलाफ इन सभी खूबियों का प्रदर्शन किया.

52 गेंदों में डबल सेंचुरी, 28 गेंदों में शतक

वैभव की पारी को सिर्फ 204 रनों के आंकड़े से नहीं समझा जा सकता. असली हैरानी उस रफ्तार को देखकर होती है, जिस पर उन्होंने यह स्कोर खड़ा किया. उन्होंने महज 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. लिस्ट-ए क्रिकेट में इससे तेज शतक पहले कभी नहीं बना था. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैक्गर्क के नाम था, जिन्होंने 2023-24 वनडे कप में तस्मानिया के खिलाफ 29 गेंदों में शतक लगाया था.

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वैभव ने इसके बाद भी गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी. उन्होंने 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर लिया. लिस्ट-ए क्रिकेट में यह सबसे तेज डबल सेंचुरी है. इससे पहले न्यूजीलैंड के चैड बोव्स ने 2024-25 फोर्ड ट्रॉफी में ओटागो के लिए 103 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था. वैभव ने इस रिकॉर्ड को 51 गेंदों के बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया.

150 रन बनाने के मामले में भी उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा. इससे पहले उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 59 गेंदों में 150 रन पूरे किए थे. UAE के खिलाफ उन्होंने इससे भी तेज रफ्तार दिखाई.

लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड भी उनके नाम है. इस साल इंडिया-ए की त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में उन्होंने महज 11 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया था.

यानी यह कोई एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि वैभव ने एक ही पारी में बल्लेबाजी की रफ्तार के कई पैमाने बदल दिए.

पीटरसन के शो में भी दिखी वैभव की तूफानी हिटिंग

वैभव की बल्लेबाजी को सिर्फ UAE के खिलाफ एक पारी के चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा. उनकी गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की क्षमता पहले भी सामने आ चुकी है. इसका एक दिलचस्प उदाहरण इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के लोकप्रिय शो 'The Switch' में देखने को मिला था.

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इस शो में वैभव को 50 गेंदों में 100 रन बनाने का चैलेंज दिया गया था. लेकिन इसमें एक खास ट्विस्ट था. हर अगली गेंद की रफ्तार एक मील प्रति घंटे बढ़नी थी. शुरुआत 51 mph से हुई और चुनौती के आगे बढ़ने के साथ गेंद की गति भी बढ़ती जानी थी. यानी हर अगली गेंद पहले से ज्यादा तेज और मुश्किल होने वाली थी.

लेकिन वैभव ने यहां भी अपने बल्ले का ऐसा कमाल दिखाया कि पीटरसन और उनकी टीम हैरान रह गई. उन्होंने शुरुआती 10 गेंदों में ही 53 रन ठोक दिए, जिसमें आठ छक्के शामिल थे. गेंदबाजी मशीन की रफ्तार बढ़ती रही, फील्डर्स को कैच पकड़ने के लिए इनाम तक देने की बात हुई, लेकिन वैभव के आक्रामक अंदाज में कोई कमी नहीं आई.

चैलेंज के अंतिम हिस्से में उनका स्कोर 80 से आगे बढ़ते हुए 90 के करीब पहुंचा. हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ता गया. वैभव ने इस दौरान 14 छक्के और 25 से ज्यादा बाउंड्री शॉट लगाए और महज 25 गेंदों में शतक पूरा कर लिया.

यह कोई आधिकारिक मैच नहीं था और न ही इसे किसी पेशेवर मुकाबले के बराबर रखा जा सकता है. लेकिन इस चैलेंज ने एक बात जरूर साफ कर दी थी- वैभव की हिटिंग क्षमता किसी एक कमजोर गेंदबाजी आक्रमण के सामने अचानक पैदा नहीं हुई है. वह अभ्यास जैसे माहौल में भी तेज रफ्तार गेंदों पर बड़े शॉट लगाने का दम रखते हैं. ऐसे में UAE के खिलाफ उनकी 204 रनों की पारी को सिर्फ विपक्ष की कमजोरी से जोड़कर देखना उनकी असाधारण प्रतिभा को नजरअंदाज करना होगा.

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Vaibhav Sooryavanshi has 50 Balls To Score 100 Runs! 🔥 Check Out This EPIC Challenge NOW On Our YouTube Channel, GO SUBSCRIBE! 💥 https://t.co/PLDcAJUWKL — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) May 25, 2026

एक पीढ़ी में एक बार आता है ऐसा बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी अभी महज 15 साल के हैं. इतनी कम उम्र में उन्होंने जिस तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं, वह अपने आप में हैरान करने वाला है. उनकी बल्लेबाजी में बेखौफ अंदाज दिखाई देता है. वह सामने वाले गेंदबाज की प्रतिष्ठा से प्रभावित हुए बिना अपने शॉट खेलते हैं. उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गेंदबाज कितना अनुभवी है या उसकी गेंद कितनी तेज है.

इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वैभव हर मैच में शतक या दोहरा शतक बनाएंगे. उनके भी खराब दिन आएंगे. बड़े स्तर पर गेंदबाज उनकी कमजोरियों को तलाशेंगे और उनके सामने नई चुनौतियां होंगी. लेकिन किसी युवा खिलाड़ी को एक-दो पारियों के आधार पर परखना भी सही नहीं है. उसे लगातार मौके मिलने चाहिए, ताकि वह अपनी प्रतिभा के मुताबिक खुद को निखार सके.

वैभव जैसे खिलाड़ी को कम से कम छह मैच लगातार खिलाकर देखना चाहिए. एक-दो असफल पारियों के बाद उसे बाहर करने के बजाय उसकी क्षमता पर भरोसा दिखाना जरूरी है. आखिर एक पीढ़ी में कभी-कभार ही ऐसा खिलाड़ी आता है, जो इतनी कम उम्र में बल्लेबाजी के स्थापित पैमानों को चुनौती देने लगे.

UAE की टीम कमजोर थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन 53 गेंदों में 204 रन बनाना, 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा करना और लिस्ट-ए क्रिकेट के कई रिकॉर्ड एक साथ तोड़ देना भी कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है. विपक्ष की कमजोरी का हवाला देकर वैभव के हुनर को खारिज नहीं किया जा सकता. 200 रन स्कोरबोर्ड पर जरूर दर्ज होते हैं, लेकिन उन्हें इतनी बेरहमी से बनाने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता.

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