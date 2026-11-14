SMAT 2026: कभी 28 गेंदों में जड़ा था शतक, अब उर्विल पटेल ने 6 चौके और 4 छक्कों से मचाया धमाल

गुजरात के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल का बल्ला एक बार फिर जमकर बोला है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट 2026 में ओडिशा के खिलाफ शन‍िवार (14 नवंबर) को हुए मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों पर 62 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. उर्विल ने 206.67 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

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कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे इस मुकाबले में ओडिशा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. गुजरात की ओर से कप्तानी और विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे उर्विल ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई. हालांकि, उनकी पारी का अंत देबब्रत प्रधान ने किया. उर्विल को सुभ्रांशु सेनापति ने कैच किया. वह 62 रन बनाकर आउट हुए.

28 गेंदों में जड़ चुके हैं टी20 शतक

उर्विल पटेल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं. उन्होंने 27 नवंबर 2024 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 2024-25 सीजन में त्रिपुरा के खिलाफ महज 28 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रचा था. इंदौर के एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड पर खेले गए ग्रुप बी मुकाबले में उन्होंने नाबाद 113 रन बनाए थे.



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उर्विल ने अपनी उस पारी में सिर्फ 35 गेंदों का सामना किया था. उनका स्ट्राइक रेट 322.85 रहा था. उन्होंने 7 चौके और 12 छक्के लगाए थे. खास बात यह रही कि उन्होंने 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था, जबकि 28 गेंदों में शतक तक पहुंच गए थे. शतक पूरा करते समय उनके बल्ले से 7 चौके और 11 छक्के निकल चुके थे.

IPL में CSK का भी बने हिस्सा

उर्विल पटेल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम का हिस्सा भी हैं. CSK ने उन्हें आईपीएल 2025 में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हुए वंश बेदी की जगह टीम में शामिल किया था. 26 साल के उर्विल को चेन्नई ने 30 लाख रुपये की बेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ा था. उन्हें वंश बेदी के समान भूमिका वाले खिलाड़ी (Like-for-like replacement) के तौर पर चुना गया था.

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ओडिशा की प्लेइंग इलेवन: स्वस्तिक सामल (कप्तान), गौरव चौधरी, सुभ्रांशु सेनापति, कार्तिक बिस्वाल, निनाद अश्विनकुमार राठवा, आशीर्वाद स्वैन (विकेटकीपर), सौम्य रंजन लेंका, सर्बेश्वर मोहंती, अभिषेक यादव, देबब्रत प्रधान, ललित एम यादव.

गुजरात की प्लेइंग इलेवन: उर्विल पटेल (कप्तान और विकेटकीपर), आर्य देसाई, स्मित पटेल, सौरव चौहान, हेमंग पटेल, आशुतोष शर्मा, विशाल जायसवाल, हर्षल पटेल, रवि बिश्नोई, अर्जन नागवासवाला, खिलन पटेल.

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