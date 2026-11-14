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लॉन्च से पहले दिखी नई FORTUNER... 1 दिसंबर को होने वाली है एंट्री

टोयोटा जल्द ही अपनी पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर का अपडेट लाने वाली है. 1 दिसंबर को कंपनी इस कार को ग्लोबल मार्केट में पेश करेगी. अपडेटेड फॉर्च्यूनर भारत में भी लॉन्च होगी. फिलहाल कंपनी ने इसकी कोई तारीख तय नहीं की है. इसका डिजाइन नई हायलेक्स से प्रेरित होगा. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.

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Toyota Fortuner का अपडेटेड वर्जन अगले साल लॉन्च हो सकता है. (Photo: Toyota)
Toyota Fortuner का अपडेटेड वर्जन अगले साल लॉन्च हो सकता है. (Photo: Toyota)

टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) का नया वर्जन लॉन्च होने वाला है. नए लुक के साथ ये कार 1 दिसंबर को ग्लोबल मार्केट में अनवील होगी. कंपनी इस एसयूवी को साउथ अफ्रीका में पेश करने वाली है. वैसे अपडेटेड फॉर्च्यूनर भारत में भी लॉन्च होगी, लेकिन उसकी तारीख अभी सामने नहीं आई है. 

भारत में कंपनी इस एसयूवी को 2027 में लॉन्च कर सकती है. लॉन्च से पहले इस कार को टेस्ट करते हुए देखा गया है. इसे अर्जेंटीना में टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है. आइए जानते हैं अपकमिंग टोयोटा फॉर्च्यूनर में क्या कुछ खास होने वाला है. 

नए डिजाइन में आएगी कार 

कार की ओवरऑल छवि पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन इसका फ्रंट लुक नई हायलेक्स जैसा होगा. अर्जेंटीना और ब्राजील में ये कार एसडब्लू4 नाम से बिकेगी. लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में एसयूवी को शार्प लाइटिंग एलिमेंट्स और मेश स्टाइल ग्रिल के साथ स्पॉट किया गया है. ये ग्लोबल मार्केट में आने वाली हायलेक्स जैसा ही डिजाइन होगा. 

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मुख्य रूप से बदलाव कार के फ्रंट में दिखेगा. हालांकि, स्पॉट की गई एसयूवी कैमोफ्लॉज से ढकी हुई थी, तो छोटे बदलावों की जानकारी नहीं है. ये कार पहले से ज्यादा उठी हुई नजर आएगी. इसमें नए एयर वेंट्स और फ्रंट बंपर मिलेगा. साइड प्रोफाइल में मामूली बदलाव होंगे. 

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यह भी पढ़ें: Toyota ने लॉन्च की नई Innova Hycross... फीचर्स की है भरमार

इसमें नए एलॉय व्हील्स मिल सकते हैं. इसके अलावा कार में रिवाइज्ड टेललैम्प्स, कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और रिडिजाइन टेलगेट्स मिलेगा. कार के इंटीरियर में भी हमें कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें रिडिजाइन स्टीयरिंग व्हील्स और नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. 

इंटीरियर और इंजन

इसके साथ नया इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी दे सकती है. कार के सेफ्टी फीचर्स भी अपडेट होंगे. इसमें ADAS पैकेज दिया जा सकता है. हायलेक्स के साथ-साथ ये कार टैकोमा से भी पार्ट शेयर करेगी. टैकोमा ग्लोबल मार्केट में आने वाली एक पिकअप ट्रक है. कार के दूसरे फीचर्स के बारे में ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं है. 

यह भी पढ़ें: Toyota Glanza Facelift: त्योहारों के बीच टोयोटा का धमाका! लॉन्च की सबसे सस्ती कार, कीमत है इतनी

भारत में कंपनी इस कार को अगले साल लॉन्च कर सकती है. इसमें 2.8 लीटर का मौजूदा डीजल इंजन ही मिलेगा. इसके साथ कंपनी ऑटोमेटिक और मैन्युअल ट्रांसमिशन दोनों ऑफर करेगी. संभव है कि कंपनी इसके साथ 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन वापस लेकर आए.

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