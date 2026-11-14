TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, समन के बाद पहुंचे थाने

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें थम नहीं रही हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस के समन के बाद अभिषेक बनर्जी शनिवार को कोलकाता के भवानीपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे.

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यह मामला मई 2026 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर की गई एक पोस्ट से जुड़ा है. कोलकाता पुलिस के मुताबिक, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 27 मई 2026 को भवानीपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में एफआईआर संख्या 121 के तहत कार्रवाई की जा रही है. इसी मामले में पुलिस ने उन्हें समन जारी कर पेश होने के लिए कहा था.

मुख्य चुनाव आयुक्त पर टिप्पणी को लेकर विवाद

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभिषेक बनर्जी ने मई 2026 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया गया था. शिकायत में दावा किया गया है कि अभिषेक बनर्जी ने अपनी पोस्ट में जो टिप्पणी की थी, शिकायतकर्ता ने उस टिप्पणी को हेट स्पीच बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी.

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कोलकाता पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1)(a), 196(1)(c), 353(1)(b) और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया है. ये धाराएं विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने और सार्वजनिक अशांति पैदा करने वाले बयानों से संबंधित हैं. फिलहाल पुलिस इस शिकायत की जांच कर रही है. अभिषेक बनर्जी को इसी मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, जिसके बाद वह भवानीपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे.

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