एंबुलेंस नहीं थी, तो चारपाई को ही उठाकर दौड़े गांव वाले... अस्पताल पहुंचने से पहले महिला की हो गई मौत

बिहार के भागलपुर जिले के एक गांव से ऐसा वीडियो सामने आया है, जो वहां की बदहाल सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल देने वाला है. वीडियो में कुछ लोग एक महिला को खटिया पर लिटाकर ले जाते दिख रहे हैं. उनके पास न एंबुलेंस है और न ही कोई दूसरा इंतजाम. गांव में पक्की सड़क नहीं होने की वजह से एंबुलेंस भी अंदर तक नहीं पहुंच पाती. ऐसे में गांव वालों ने खटिया को ही एंबुलेंस बना लिया.

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यह मामला नवगछिया अनुमंडल के डिमाहा पंचायत के नवटोलिया गांव का है. यहां रहने वाली 52 साल की लक्ष्मी देवी की 13 नवंबर को तबीयत बिगड़ गई थी. उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी. चक्कर आने और सिर में तेज दर्द की शिकायत भी थी. परिवार ने गांव वालों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पक्की सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी.

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आखिरकार ग्रामीणों ने लक्ष्मी देवी को खटिया पर लिटाया और अस्पताल की तरफ निकल पड़े. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नवटोलिया गांव की रहने वाली लक्ष्मी देवी, ज्योतिष मंडल की पत्नी थीं. 13 नवंबर को वह छठ पूजा को लेकर घर की साफ-सफाई कर रही थीं. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई.

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परिजनों के मुताबिक, उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी. चक्कर आने के साथ सिर में तेज दर्द भी था. परिवार ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की. लेकिन गांव में पक्की सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस वहां तक नहीं पहुंच सकी. इसके बाद ग्रामीणों ने खटिया का इंतजाम किया. लक्ष्मी देवी को उस पर लिटाया गया और लोग उन्हें लेकर चल पड़े. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही लक्ष्मी देवी की मौत हो गई.

तीन-चार दिनों में दो मौतों से गांव में नाराजगी

नवटोलिया गांव में सिर्फ लक्ष्मी देवी की मौत का मामला नहीं है. 9 नवंबर को एक नवजात बच्ची की भी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. परिवार उसे इलाज के लिए लेकर निकला, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिल पाया और रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई. इस तरह तीन से चार दिनों के भीतर गांव में एक नवजात बच्ची और 52 साल की महिला की मौत हो गई. इन घटनाओं के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है. उनका कहना है कि अगर गांव में सड़क होती और एंबुलेंस आसानी से पहुंच पाती, तो मरीजों को इस तरह खटिया पर लेकर नहीं जाना पड़ता.

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नवटोलिया गांव डिमाहा पंचायत में आता है. यहां करीब 2000 लोग रहते हैं. गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह टापू की तरह बसा हुआ है. लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी गांव में पक्की सड़क नहीं है. ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए भी परेशानी होती है.

सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है, जब किसी की तबीयत बिगड़ जाती है. ऐसी स्थिति में एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती. मरीज को खटिया या दूसरे साधनों से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है. ग्रामीणों का सवाल है कि आजादी के इतने साल बाद भी उनके गांव तक पक्की सड़क क्यों नहीं पहुंची? उनका कहना है कि सड़क नहीं होने का खामियाजा बीमार लोगों और उनके परिवारों को भुगतना पड़ रहा है.

लक्ष्मी देवी को खटिया पर ले जाने का वीडियो सामने आने के बाद गांव की बदहाली एक बार फिर चर्चा में है. दो मौतों के बाद ग्रामीण नाराज हैं. उनका सवाल है कि आखिर कब तक मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए खटिया का सहारा लेना पड़ेगा? फिलहाल सामने आई जानकारी में प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई बयान नहीं है. नवटोलिया के लोगों की मांग है कि गांव को जल्द से जल्द पक्की सड़क से जोड़ा जाए, ताकि एंबुलेंस और दूसरी जरूरी गाड़ियां वहां तक पहुंच सकें. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी इंतजाम हो.

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