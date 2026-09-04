2026 के 4 महीने बाकी, टीम इंडिया को इस साल कितने इंटरनेशनल मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए फुल शेड्यूल

Team India 2026 Schedule: साल 2026 के करीब आठ महीने बीत चुके हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए क्रिकेट का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है. सितंबर से दिसंबर तक भारतीय टीम को कई अहम मुकाबले खेलने हैं. इनमें अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज शामिल हैं. तो अब सवाल है कि भारत को इस साल कितने इंटरनेशनल मैच और खेलने हैं?
सितंबर: अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज से मुकाबले
सितंबर में भारत का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है. टीम इंडिया को एशियन गेम्स और अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी20 इंटरनेशनल खेलने हैं. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज होगी, जिसका आखिरी मुकाबला 3 अक्टूबर को खेला जाएगा.
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अक्टूबर: वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद भारत को 5 टी20 इंटरनेशनल भी खेलने हैं. यह सीरीज सितंबर के अंत से शुरू होकर अक्टूबर में पूरी होगी. वेस्टइंडीज से सीरीज खेलने के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम 5 टी20 मुकाबले खेलेगी.
नवंबर: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज
नवंबर में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. भारत ठीक चार साल बाद न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज खेलेगा. दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैच भी खेले जाने हैं. यह सीरीज भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप अभियान के लिए भी अहम होगी.
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दिसंबर: श्रीलंका के खिलाफ 6 मैच
साल के अंत में भारत को श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. यानी दिसंबर में भी टीम इंडिया का शेड्यूल काफी व्यस्त ही रहने वाला है.
कुल कितने मैच बाकी हैं?
अफगानिस्तान के खिलाफ: 3 टी20
वेस्टइंडीज के खिलाफ: 3 वनडे + 5 टी20
न्यूजीलैंड के खिलाफ: 2 टेस्ट + 5 टी20 + 5 वनडे
श्रीलंका के खिलाफ: 3 वनडे + 3 टी20
कुल: 29 मैच
अफगानिस्तान सीरीज का पूरा शेड्यूल
पहला टी20-13 सितंबर 2026, नई दिल्ली
दूसरा टी20-15 सितंबर 2026, नई दिल्ली
तीसरा टी20-17 सितंबर 2026, नई दिल्ली
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वेस्टइंडीज का भारत दौरा (सितंबर-अक्टूबर 2026)
पहला वनडे: 27 सितंबर 2026 (तिरुवनंतपुरम)
दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026 (गुवाहाटी)
तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026 (न्यू चंडीगढ़)
पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026 (लखनऊ)
दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026 (रांची)
तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026 (इंदौर)
चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026 (हैदराबाद)
पांचवां टी20: 17 अक्टूबर 2026 (बेंगलुरु)
भारत का न्यूजीलैंड दौरा (अक्टूबर-नवंबर 2026)
पहला टी20: 22 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च
दूसरा टी20: 24 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च
तीसरा टी20: 27 अक्टूबर, वेलिंगटन
चौथा टी20: 30 अक्टूबर, ऑकलैंड
पांचवां टी20: 1 नवंबर, हैमिलटन
पहला वनडे: 4 नवंबर 2026 - ईडन पार्क, ऑकलैंड
दूसरा वनडे: 7 नवंबर 2026 - वेलिंगटन
तीसरा वनडे: 10 नवंबर 2026 - सेडन पार्क, हैमिल्टन
चौथा वनडे: 13 नवंबर 2026 - बे ओवल, माउंट माउंगानुई
पांचवां वनडे: 15 नवंबर 2026 - बे ओवल, माउंट माउंगानुई
पहला टेस्ट: 19 नवंबर - 23 नवंबर, वेलिंगटन
दूसरा टेस्ट: 27 नवंबर - 1 दिसंबर, क्राइस्टचर्च
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श्रीलंका का भारत दौरा (दिसंबर 2026)
पहला वनडे:13 दिसंबर 2026 - दिल्ली
दूसरा वनडे:16 दिसम्बर 2026 - बेंगलुरु
तीसरा वनडे:19 दिसंबर 2026 - अहमदाबाद
पहला टी20: 22 दिसंबर 2026, राजकोट
दूसरा टी20: 24 दिसंबर 2026, कटक
तीसरा टी20: 27 दिसंबर 2026, पुणे
इसके अलावा एशियन गेम्स में भी भारत की टीम हिस्सा लेगी. इसलिए अगर एशियन गेम्स के मुकाबलों को भी शामिल किया जाए, तो भारत के मैचों की संख्या बढ़ जाएगी.