How To Iron Clothes Without Ironing: बिना प्रेस किए गायब हो जाएंगी कपड़ों की सिलवटें! ड्रायर में डालें ये 'ठंडी चीज', झट से होगा असर

How To Iron Clothes Without Ironing: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास कामों की इतनी लंबी लिस्ट रहती है कि कई जरूरी चीजें भी याद नहीं रहतीं. सुबह ऑफिस के लिए निकलने की जल्दी हो और अचानक ध्यान आए कि जिस शर्ट या सूट को पहनना है, उस पर तो प्रेस ही नहीं हुई. अब एक तरफ मीटिंग या ऑफिस के लिए देर हो रही होती है और दूसरी तरफ कपड़ों पर पड़ी सिलवटें पूरा लुक खराब कर रही होती हैं. ऐसे समय में न तो प्रेस गर्म होने का इंतजार करने का वक्त होता है और न ही दोबारा कपड़े प्रेस करने की एनर्जी.

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लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि कपड़ों की इन सिलवटों को कम करने के लिए आपको प्रेस निकालने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि फ्रिज से बस कुछ बर्फ के टुकड़े निकालकर उन्हें ड्रायर में डालना है, तो शायद आपको भी यकीन नहीं होगा. सुनने में ये तरीका थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इन दिनों कपड़ों की सिलवटें कम करने का ये अनोखा हैक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि ड्रायर में बर्फ डालने से बनने वाली भाप कपड़ों की हल्की सिलवटों को कम करने में मदद कर सकती है. आखिर कैसे काम करती है ये ट्रिक और इसे आजमाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं.



ड्रायर में बर्फ डालने से क्या होता है?

जब ड्रायर तेज गर्मी पर चलता है, तो उसमें रखी बर्फ धीरे-धीरे पिघलने लगती है. इससे नमी पैदा होती है और गर्मी के कारण भाप बनने लगती है. कपड़े लगातार घूमते रहते हैं, इसलिए गर्म हवा और भाप मिलकर कपड़ों को थोड़ा रिलैक्स कर सकती है. इसी वजह से शर्ट, टी-शर्ट या दूसरे हल्के कपड़ों पर आई छोटी-मोटी सिलवटें कुछ हद तक कम हो सकती हैं.

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कैसे आजमाएं ये वायरल हैक?

अगर आपके ड्रायर के मैनुअल में ऐसा करने की पाबंदी नहीं है, तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं. इसके लिए ड्रायर में बहुत ज्यादा कपड़े न डालें और उनके साथ कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दें. इसके बाद ड्रायर को कुछ देर गर्म सेटिंग पर चलाएं. बर्फ पिघलने से अंदर भाप बनेगी, जो कपड़ों पर पड़ी हल्की सिलवटों को कम करने में मदद कर सकती है. साइकिल खत्म होने के बाद कपड़ों को तुरंत बाहर निकालकर हैंगर पर टांग दें. उन्हें ड्रायर के अंदर ही पड़ा रहने देने से दोबारा सिलवटें पड़ सकती हैं.

क्या हर तरह की सिलवट हो जाएगी गायब?

अगर आपके मन में भी यही सवाल आया है, तो आपको बता दें ड्रायर और बर्फ वाली ट्रिक से हर तरह की सिलवट गायब नहीं होती है. ये ट्रिक मुख्य रूप से हल्की सिलवटों पर काम कर सकती है. अगर कपड़े पर बहुत गहरी क्रीज है या फैब्रिक मोटा है, तो सिर्फ बर्फ और ड्रायर से पूरी तरह प्रेस जैसा रिजल्ट मिलना मुश्किल है.

यानी इसे प्रेस का पूरा ऑप्शन समझना सही नहीं होगा. ये ज्यादा से ज्यादा जल्दी-जल्दी कपड़े को थोड़ा स्मूद करने वाला तरीका है.

बर्फ की जगह गीला कपड़ा भी कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर आपका मकसद सिर्फ ड्रायर के अंदर भाप बनाना है, तो बर्फ डालने के बजाय हल्का गीला कपड़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका फायदा ये है कि कपड़े को नमी देने के लिए बर्फ के पिघलने का इंतजार नहीं करना पड़ता.

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कुछ टेस्ट में गीले कपड़े का तरीका बर्फ वाले तरीके से ज्यादा असरदार पाया गया है. कपड़ों पर हल्का पानी स्प्रे करके उन्हें ड्रायर में डालना भी एक ऑप्शन हो सकता है.

गर्म टेंपरेचर से कपड़ों को हो सकता है नुकसान

इस हैक में सिर्फ बर्फ ही ध्यान देने वाली चीज नहीं है. तेज गर्मी भी कुछ कपड़ों के लिए नुकसानदायक हो सकती है. नाजुक फैब्रिक सिकुड़ सकता है या उसकी शेप बिगड़ सकती है. इसलिए ड्रायर चलाने से पहले कपड़े के केयर लेबल पर दिए इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें. जिस कपड़े को हाई हीट पर सुखाने की सलाह नहीं दी गई है, उस पर ये तरीका न आजमाएं.

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