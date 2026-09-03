राजीव शुक्ला की कुर्सी पर संकट, BCCI का ये नियम बना सबसे बड़ा अड़चन, AGM में होगा फैसला

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को लेकर बोर्ड के भीतर अनिश्चितता बढ़ गई है. दिसंबर 2026 में उनका तीन साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड शुरू होना है. साथ ही शुक्ला की उम्र 20 जुलाई 2027 को 70 साल हो जाएगी. ऐसे में बीसीसीआई के संविधान में मौजूद उम्र की सीमा उनके पद पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. 18 सितंबर 2026 को मुंबई में होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक होनी है, जिसमें इसे लेकर चर्चा हो सकती है.

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राजीव शुक्ला दिसंबर 2020 में निर्विरोध बीसीसीआई उपाध्यक्ष चुने गए थे. वह इस पद पर करीब छह साल पूरा करने वाले हैं. लेकिन आगामी एजीएम से पहले जारी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में उनका नाम नहीं होना चर्चाओं को और हवा दे रहा है.

बीसीसीआई के चुनाव अधिकारी अचल कुमार ज्योति ने 18 सितंबर की एजीएम के लिए IPL गवर्निंग काउंसिल के दो पदों पर चुनाव का नोटिस जारी किया है. हालांकि, बीसीसीआई उपाध्यक्ष पद के लिए अब तक कोई चुनावी अधिसूचना जारी नहीं हुई है. यही स्थिति सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है. बोर्ड के भीतर शुक्ला के कार्यकाल को लेकर अलग-अलग दावे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है.

BCCI का रूलबुक क्या कहता है?

बीसीसीआई के संविधान के Rule 6(5)(b) के मुताबिक 70 साल की उम्र पूरी करने वाला व्यक्ति बोर्ड के ऑफिस-बेयरर, एपेक्स काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल या किसी समिति के सदस्य के तौर पर पद पर नहीं रह सकता. इस नियम को पहले भी लागू किया जा चुका है. ब्रिजेश पटेल को 70 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही सितंबर 2022 में आईपीएव चेयरमैन का पद छोड़ना पड़ा था. वहीं रोजर बिन्नी के जुलाई 2025 में 70 साल पूरे होने के बाद बीसीसीआई में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था.

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राजीव शुक्ला जुलाई 2027 में 70 साल के होंगे. ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई उन्हें तब तक उपाध्यक्ष पद पर बनाए रखेगा या उम्र सीमा लागू होने से पहले ही उनकी जगह नया चेहरा लाया जाएगा. इसके अलावा दिसंबर 2026 में प्रस्तावित कूलिंग-ऑफ अवधि भी उनकी स्थिति को प्रभावित कर सकती है. इसलिए 18 सितंबर की एजीएम पर सभी की नजरें रहेंगी.

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