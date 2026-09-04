Janmashtami 2026 Horoscope: श्रीकृष्ण की ये 4 राशियां हैं सबसे प्रिय, जन्माष्टमी से शुरू होंगे अच्छे दिन!

Janmashtami 2026 Horoscope: हर वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है. आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है. इस दिन निशीथ काल में भगवान कृष्ण के स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है. दरअसल, भगवान श्रीकृष्ण को प्रेम, करुणा, बुद्धिमत्ता और जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए जाना जाता है. उनकी लीलाओं और गीता के उपदेशों में जीवन को बेहतर तरीके से जीने के कई सूत्र मिलते हैं. जन्माष्टमी के अवसर पर भक्त कान्हा की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उन्हें माखन-मिश्री समेत कई चीजों का भोग लगाते हैं.
ज्योतिषीय मान्यताओं में कुछ राशियों को भगवान श्रीकृष्ण से विशेष रूप से जोड़कर देखा जाता है. कहा जाता है कि इन राशियों के जातकों पर कान्हा की कृपा बनी रहे तो जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं और परेशानियों से निकलने का रास्ता भी मिलता है. तो आइए जानते हैं श्रीकृष्ण की कौन-कौन सी हैं प्रिय राशियां.
वृषभ राशि: सुख-सुविधाओं के साथ तरक्की
वृषभ राशि को भगवान श्रीकृष्ण की प्रिय राशियों में शामिल माना जाता है. इस राशि के जातक आमतौर पर धैर्यवान और अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर होते हैं. ये लोग जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय सोच-समझकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं.
ज्योतिषीय मान्यता है कि श्रीकृष्ण की कृपा से वृषभ राशि वालों को जीवन में सुख-सुविधाओं और आर्थिक स्थिरता का लाभ मिल सकता है. मेहनत के साथ अगर इनका भाग्य भी साथ दे तो ये अपने लिए अच्छी संपत्ति और मजबूत आर्थिक स्थिति बनाने में सफल हो सकते हैं.
जन्माष्टमी पर क्या करें: भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाकर उनका ध्यान करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें.
कर्क राशि: मुश्किल वक्त में मिलता है सहारा
कर्क राशि के जातकों को भी कान्हा की प्रिय राशियों में माना जाता है. ये लोग भावुक होने के साथ-साथ अपने परिवार और रिश्तों को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं. इनके लिए भावनात्मक सुरक्षा और अपनों का साथ काफी मायने रखता है.
मान्यता है कि श्रीकृष्ण की कृपा से कर्क राशि वालों को मुश्किल परिस्थितियों में सही रास्ता खोजने की शक्ति मिलती है. आर्थिक मामलों में भी समय के साथ सुधार के अवसर बन सकते हैं. अगर ये लोग अपने कर्मों पर ध्यान दें और धैर्य बनाए रखें तो परिस्थितियां इनके पक्ष में आ सकती हैं.
जन्माष्टमी पर क्या करें: कान्हा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें.
सिंह राशि: मेहनत से हासिल करते हैं बड़ा मुकाम
सिंह राशि के जातकों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता मजबूत मानी जाती है. ये लोग किसी काम को हाथ में लेने के बाद उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि इनके लिए मेहनत और लगातार प्रयास सफलता की कुंजी बनते हैं.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण की कृपा सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास को और मजबूत कर सकती है. नौकरी हो या कारोबार, सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने पर इन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहती है.
इस राशि के जातकों के लिए सबसे जरूरी है कि सफलता मिलने के बाद भी अहंकार से बचें. श्रीकृष्ण के जीवन और गीता के संदेशों में कर्म को महत्व दिया गया है, इसलिए सिंह राशि वालों के लिए भी अपने कर्म पर फोकस करना लाभकारी माना जाता है.
जन्माष्टमी पर क्या करें: श्रीकृष्ण के साथ राधा रानी का पूजन करें और गाय को हरा चारा खिलाएं.
तुला राशि: धन के साथ सम्मान भी मिलता है
तुला राशि को भी श्रीकृष्ण की प्रिय राशियों में गिना जाता है. इस राशि के जातक संतुलन बनाने और परिस्थितियों को समझकर फैसला लेने में अच्छे माने जाते हैं. यही गुण उन्हें करियर और निजी जीवन दोनों में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है.
ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार तुला राशि वालों पर कान्हा की कृपा बनी रहे तो जीवन में सुख-सुविधाओं के साथ आर्थिक उन्नति के अवसर भी मिल सकते हैं. मेहनत और सही निर्णयों के जरिए ये लोग धन के साथ समाज में सम्मान भी हासिल कर सकते हैं.
जन्माष्टमी पर क्या करें: भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं और ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें.