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MS धोनी ने कर दिया साफ- 'Impact Player नहीं बनूंगा...', फिर 2027 IPL में कैसे खेलेंगे?

महेंद्र सिंह धोनी ने साफ कर दिया है कि वह IPL में Impact Player के तौर पर नहीं खेलेंगे. पूर्व CSK बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ के मुताबिक, धोनी अगर 2027 IPL में उतरते हैं तो बतौर फुल-टाइम विकेटकीपर ही खेलना चाहते हैं. बढ़ती उम्र और फिटनेस की चुनौतियों के बीच यह फैसला उनके अगले सीजन में खेलने को लेकर सस्पेंस और बढ़ाता है.

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पूरे 20 ओवर मैदान में रहेंगे माही... फिर 2027 IPL कैसे होगा? (Photo, AFP)
पूरे 20 ओवर मैदान में रहेंगे माही... फिर 2027 IPL कैसे होगा? (Photo, AFP)

महेंद्र सिंह धोनी के IPL भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है. चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ के मुताबिक, धोनी ने साफ कर दिया है कि अगर वह IPL में आगे खेलते हैं तो Impact Player की भूमिका स्वीकार नहीं करेंगे. यानी माही मैदान पर सिर्फ बल्लेबाजी के लिए उतरने की बजाय बतौर विकेटकीपर पूरा मैच खेलना चाहते हैं.

दरअसल, 45 साल के धोनी के लिए Impact Player का विकल्प काफी अहम माना जा रहा था. बढ़ती उम्र और फिटनेस से जुड़ी चुनौतियों के बीच इस नियम की मदद से वह विकेटकीपिंग के 20 ओवरों के बोझ से बच सकते थे और जरूरत के वक्त बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतर सकते थे. लेकिन धोनी की सोच कुछ अलग है.

बद्रीनाथ ने अपने YouTube चैनल पर बताया कि धोनी ने उनसे व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि वह Impact Player के तौर पर नहीं खेलेंगे. उनका मानना है कि अगर वह खेलते हैं तो फुल-टाइम विकेटकीपर की भूमिका में ही उतरेंगे और पूरे 20 ओवर मैदान पर रहेंगे.

'Impact Player बनें तो CSK को फायदा होगा'

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बद्रीनाथ का मानना है कि मौजूदा स्थिति में Impact Player की भूमिका धोनी के लिए बिल्कुल सही साबित हो सकती है. उन्होंने कहा कि धोनी के शरीर पर लंबे समय तक मैदान में रहने का असर पड़ता है और कोच स्टीफन फ्लेमिंग भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं.

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बद्रीनाथ के मुताबिक, धोनी अब आमतौर पर पारी के आखिरी हिस्से में बल्लेबाजी के लिए आते हैं और ऐसे में Impact Player के तौर पर उनका इस्तेमाल CSK के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है. इससे टीम को धोनी के अनुभव और फिनिशिंग क्षमता का फायदा मिलता रहेगा, जबकि उनके शरीर पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाएगा.

फिर 2027 में कैसे खेलेंगे माही?

यही बात अब धोनी के 2027 IPL खेलने को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है. अगर माही Impact Player नहीं बनना चाहते और बतौर विकेटकीपर पूरे 20 ओवर मैदान पर रहना चाहते हैं, तो उनकी फिटनेस सबसे अहम फैक्टर होगी.

धोनी ने 2024 सीजन से पहले CSK की कप्तानी छोड़ दी थी और इसके बाद उनका बल्लेबाजी रोल भी पहले की तुलना में काफी सीमित रहा है. हालांकि, उनका अनुभव और दबाव के समय मैच खत्म करने की क्षमता अब भी टीम के लिए बेहद अहम है.

धोनी ने CSK को पांच IPL खिताब दिलाए हैं. अब सवाल यह नहीं है कि Impact Player के रूप में वह खेलेंगे या नहीं...उन्होंने इस पर अपनी स्थिति साफ कर दी है. असली सवाल यह है कि क्या माही का शरीर उन्हें एक और पूरे IPL सीजन में विकेटकीपर के तौर पर मैदान पर टिके रहने की इजाजत देगा?

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यही फैसला तय करेगा कि 2027 में धोनी एक बार फिर पीली जर्सी में नजर आएंगे या नहीं.

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