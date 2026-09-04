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मंदिर में घुसा चोर, लोहे की रॉड से तोड़ा दानपात्र... पकड़ा गया तो बाल छुड़ाकर भागा, CCTV में कैद हुई करतूत

यूपी में मुजफ्फरनगर के एक मंदिर में चोर आया तो बड़ी तैयारी के साथ था... लोहे की रॉड लेकर पहुंचा, दानपात्र तोड़ा और पैसे समेटने लगा. लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी पूरी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है. चोरी के बाद जैसे ही वो मंदिर के पीछे पहुंचा, सामने मंदिर के व्यवस्थापक आ गए. उन्होंने चोर को पकड़ भी लिया, लेकिन चोर बाल छुड़ाकर भाग निकला. अब इसी चोरी का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

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मंदिर में घुसकर तोड़ दिया था दानपात्र. (Photo: Screengrab)
मंदिर में घुसकर तोड़ दिया था दानपात्र. (Photo: Screengrab)

यूपी के मुजफ्फरनगर में एक चोर ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा. मौका मिलते ही मंदिर में घुसा और लोहे की रॉड से दानपात्र तोड़कर उसमें रखे पैसे लेकर फरार हो गया. हालांकि भागने से पहले मंदिर के व्यवस्थापक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर खुद को छुड़ाकर भाग निकला. चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

मामला मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है. यहां भैरव मंदिर में एक चोर घुस गया था. उस वक्त मंदिर के व्यवस्थापक सतीश छावड़े किसी काम से बाजार गए हुए थे. इसी दौरान चोर ने मंदिर के अंदर रखे दानपात्र को निशाना बनाया.

यहां देखें Video

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CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि चोर मंदिर में दाखिल होता है और फिर लोहे की रॉड की मदद से दानपात्र को तोड़ देता है. इसके बाद वह दानपात्र में रखे पैसे निकाल लेता है. चोरी करने के बाद चोर मंदिर के पीछे की तरफ जाने लगता है.

यह भी पढ़ें: पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार, दिन में रेकी और रात में DVR निकालकर वारदात को देते थे अंजाम

इसी दौरान मंदिर के व्यवस्थापक सतीश वहां पहुंच गए. उन्हें कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ तो उन्होंने चोर को पकड़ लिया. सतीश के मुताबिक, उन्हें डर था कि कहीं चोर के पास कोई हथियार न हो और कोई अनहोनी न हो जाए. उन्होंने चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर बाल छुड़ाकर वहां से भाग निकला.

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व्यवस्थापक ने उसका पीछा भी किया, लेकिन चोर काफी दूर निकल गया. इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही मीरापुर पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज अपने कब्जे में लेकर चोर की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए.

कितने रुपये चोरी हुए, इसका अंदाजा नहीं

मंदिर व्यवस्थापक सतीश छावड़े ने बताया कि दानपात्र को काफी समय से खोला नहीं गया था. ऐसे में उसमें कितने रुपये थे, इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. उनका कहना है कि दानपात्र खोले जाने के बाद ही चोरी हुई रकम का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है. वहीं मंदिर में हुई चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में भी इसकी चर्चा है.

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