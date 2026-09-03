PCB ने कहा- राजा से मिलो, क्रिकेटर ने कर दिया साफ इनकार... पाकिस्तान टीम में बगावत की इनसाइड स्टोरी

पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले कुछ दिनों से चल रहा घमासान अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी. इंग्लैंड दौरे पर टीम से बाहर किए गए सात खिलाड़ियों में से एक ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से मिलने से ही इनकार कर दिया.

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मामला उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान की टीम तीसरे टेस्ट से पहले किंग चार्ल्स से मिलने क्लेरेंस हाउस पहुंची. रिपोर्ट के मुताबिक, टीम से हाल ही में बाहर किए गए सभी सात खिलाड़ियों को भी इस शेड्रयूल में शामिल होने का आदेश दिया गया था. लेकिन एक खिलाड़ी ने बोर्ड के खिलाफ विरोध जताते हुए वहां जाने से साफ इनकार कर दिया.

आखिर क्यों नाराज हैं खिलाड़ी?

दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मिली शर्मनाक 194 रन की हार के बाद टीम में बड़े बदलाव किए थे. इस हार के बाद सात खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया. यह हार पाकिस्तान के लिए सीरीज में लगभग निर्णायक साबित हुई और टीम की सीरीज जीतने की उम्मीदें भी खत्म हो गईं.

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इसी फैसले से नाराज एक खिलाड़ी ने किंग चार्ल्स से मुलाकात का भी बहिष्कार कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, उसका यह कदम PCB द्वारा खिलाड़ियों के साथ किए गए व्यवहार के विरोध में था. दिलचस्प बात यह है कि खिलाड़ियों को साफ तौर पर कहा गया था कि उन्हें हर हाल में इस बैठक में पहुंचना है.



सात में से चार पहुंचे, दो ने जताई अनिच्छा

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, बाहर किए गए सात खिलाड़ियों में मुहम्मद अवैस जफर, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद और अली उस्मान किंग चार्ल्स से मिलने पहुंचे. वहीं, दो अन्य खिलाड़ियों ने बैठक में शामिल होने को लेकर अपनी अनिच्छा जाहिर की. हालांकि उन्होंने अंततः क्या किया, इस बारे में रिपोर्ट में उनकी पहचान नहीं बताई गई है. लेकिन सातवां खिलाड़ी इस मामले में सबसे आगे निकल गया. उसने किंग चार्ल्स की बैठक में जाने से ही इनकार कर दिया.

इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने किंग चार्ल्स को साइन किया हुआ क्रिकेट बैट भी भेंट किया. वहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) ने भी उन्हें एक उपहार दिया.

तीसरा टेस्ट अब सिर्फ सम्मान बचाने की लड़ाई

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट अगले बुधवार से बर्मिंघम के एजबेस्टन में शुरू होना है. दो टेस्ट के बाद पाकिस्तान सीरीज गंवा चुका है. ऐसे में अब तीसरे टेस्ट में उसके पास सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाने का मौका है. उधर, टीम से बाहर किए गए सात खिलाड़ियों की जगह किन खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, उनके नाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं. लेकिन मैदान से बाहर का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है.

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10 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट में क्या-क्या हुआ?

पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पिछले करीब 10 दिन बेहद उथल-पुथल भरे रहे हैं. खिलाड़ियों को बाहर किए जाने से लेकर किंग चार्ल्स की बैठक के बहिष्कार तक, टीम लगातार विवादों में रही है.

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