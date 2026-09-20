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India Cricket Team Schedule : 3 महीने, करीब 30 मैच... अब इस साल कहां-कहां खेलेगी टीम इंड‍िया?

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया का 2026 का क्रिकेट सफर अभी बाकी है. जानिए अब कहां और किन टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया, साथ ही 2026 के बचे हुए मुकाबलों का पूरा शेड्यूल.

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अफगानिस्तान सीरीज खत्म होने का बाद 2026 में अब कहां-कहां दिखेगी टीम इंडिया? (Photo: ITG)
अफगानिस्तान सीरीज खत्म होने का बाद 2026 में अब कहां-कहां दिखेगी टीम इंडिया? (Photo: ITG)

अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया का 2026 में भी क्रिकेट एक्शन जारी रहेगा, BCCI के मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक अफगानिस्तान के बाद भारत को पहले जापान, फिर एशियन गेम्स, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं.

अफगानिस्तान का 3-0 से सफाया, अब अगला मिशन क्या?

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप कर लिया है, सीरीज के तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए, अब भारतीय टीम का अगला मिशन जापान है, जहां 22 सितंबर को ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा.

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22 सितंबर- जापान से ऐतिहासिक मुकाबला

भारत और जापान पहली बार पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने-सामने होंगे, यह मुकाबला जापान के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यह मैच भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75 साल पूरे होने की खुशी में खेला जाएगा.

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28 सितंबर से एशियन गेम्स की शुरुआत

इसके बाद टीम इंडिया एशियन गेम्स 2026 में उतरेगी, पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान में होगी और भारत को सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला है, भारत का पहला मुकाबला 28 सितंबर को है.

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फिर वेस्टइंडीज की बारी

एशियन गेम्स के आसपास ही भारत का घरेलू इंटरनेशनल सीजन भी शुरू होगा, वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से तीन मैचों की ODI सीरीज शुरू होगी, इसके बाद 6 से 17 अक्टूबर के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जाएंगे.

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इसके बाद न्यूजीलैंड दौरा

वेस्टइंडीज सीरीज के तुरंत बाद टीम इंडिया लगभग 4 साल बाद न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगा, जहां अक्टूबर-नवंबर में पांच टी20 और 5 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले जाएंगे. दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैच भी खेले जाने हैं. यह सीरीज भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप अभियान के लिए भी अहम होगी.

साल के आखिर में श्रीलंका से भिड़ंत

साल के अंत में भारत को श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. यानी दिसंबर में भी टीम इंडिया का शेड्यूल काफी व्यस्त ही रहने वाला है. 

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कुल कितने मैच बाकी?

22 सितंबर: जापान से टी20 
28 सितंबर: एशियन गेम्स में पहला मुकाबला 
वेस्टइंडीज के खिलाफ: 3 वनडे + 5 टी20
न्यूजीलैंड के खिलाफ: 2 टेस्ट + 5 टी20 + 5 वनडे
श्रीलंका के खिलाफ: 3 वनडे + 3 टी20
कुल: 28 मैच

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वेस्टइंडीज का भारत दौरा (सितंबर-अक्टूबर 2026)

पहला वनडे: 27 सितंबर 2026 (तिरुवनंतपुरम)
दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026 (गुवाहाटी)
तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026 (न्यू चंडीगढ़)
पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026 (लखनऊ)
दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026 (रांची) 
तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026 (इंदौर) 
चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026 (हैदराबाद) 
पांचवां टी20: 17 अक्टूबर 2026 (बेंगलुरु) 

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भारत का न्यूजीलैंड दौरा (अक्टूबर-दिसंबर 2026)

पहला टी20: 22 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च
दूसरा टी20: 24 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च
तीसरा टी20: 27 अक्टूबर, वेलिंगटन
चौथा टी20: 30 अक्टूबर, ऑकलैंड
पांचवां टी20: 1 नवंबर, हैमिलटन                    
पहला वनडे: 4 नवंबर 2026 - ईडन पार्क, ऑकलैंड
दूसरा वनडे: 7 नवंबर 2026 - वेलिंगटन
तीसरा वनडे: 10 नवंबर 2026 - सेडन पार्क, हैमिल्टन
चौथा वनडे: 13 नवंबर 2026 - बे ओवल, माउंट माउंगानुई
पांचवां वनडे: 15 नवंबर 2026 - बे ओवल, माउंट माउंगानुई
पहला टेस्ट: 19 नवंबर - 23 नवंबर, वेलिंगटन
दूसरा टेस्ट: 27 नवंबर - 1 दिसंबर, क्राइस्टचर्च

यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स में बदल गई टीम इंडिया, इस प्लेयर को BCCI ने किया आउट, जानें पूरा मामला

श्रीलंका का भारत दौरा (दिसंबर 2026)

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पहला वनडे:13 दिसंबर 2026 - दिल्ली
दूसरा वनडे:16 दिसम्बर 2026 - बेंगलुरु
तीसरा वनडे:19 दिसंबर 2026 - अहमदाबाद
पहला टी20: 22 दिसंबर 2026, राजकोट 
दूसरा टी20: 24 दिसंबर 2026, कटक 
तीसरा टी20: 27 दिसंबर 2026, पुणे

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