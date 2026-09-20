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रियाद में हूतियों का हमला? रियाद के कई ठिकानों पर मिसाइल-ड्रोन हमले का दावा

यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के संवेदनशील स्थानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है. सऊदी नागरिक सुरक्षा ने संभावित हमलों को लेकर रात भर लोगों को अलर्ट पर रखा था. हालांकि शनिवार सुबह अधिकारियों ने स्थिति के सामान्य होने की सूचना दी.

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हूतियों ने हमले तेज किए (File Photo: Reuters)
हूतियों ने हमले तेज किए (File Photo: Reuters)

यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के संवेदनशील स्थानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागने का दावा किया. यह दावा रियाद के मुख्य एयरपोर्ट के पास आग और धुएं का काला गुबार देखे जाने के कुछ घंटो बाद किया गया. 

वहीं, सऊदी अरब के सैन्य गठबंधन ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रियाद की ओर आ रही एक मिसाइल को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया. सऊदी अधिकारियों ने संभावित हवाई हमले के मद्देनजर रात भर लोगों को अलर्ट पर रखा था. शनिवार सुबह अधिकारियों ने बताया कि स्थिति सामान्य है. 

हूती विद्रोहियों ने रियाद में जिन जगहों को निशाना बनाने का दावा किया है कि उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी है. साथ ही, उन्होंने लाल सागर के तट पर स्थित सऊदी अरब के तेल निर्यात के मुख्य केंद्र, यानबू में अरामको की एक सुविधा पर भी हमले का दावा किया. हूतियों का कहना है कि ये हमले यमन की राजधानी सना में हुए हमले के जवाब में किए गए थे. 

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रियाद एयरपोर्ट के पास दिखा धुआं

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वीडियो और तस्वीरों में रियाद के मुख्य एयरपोर्ट के पास काले धुएं का एक गुबार उठता नजर आया. तस्वीरों में ऐसा लग रहा था जैसे ईंधन टैंकों के पीछे से आग की लपटें भी उठ रही थीं. 

यह भी पढ़ें: यमन जंग का नया मोड़! सऊदी पर हूती हमलों ने भारत समेत दुनिया की बढ़ा दी चिंता, UNSC ने जारी किया कड़ा संदेश

सऊदी नागरिक सुरक्षा विभाग ने रात भर फोन पर अलर्ट भेजकर रियाद और अल खर्ज में संभावित हवाई हमले को लेकर चेतावनी दी थी. 

सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से दावा किया गया है कि उसने दक्षिण-पश्चिमी सऊदी अरब में बिश और फ़रासान, पश्चिम में ताइफ़ और लाल सागर के तट पर यानबू में आम नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों को नाकाम किया है. 

हूतियों ने सऊदी अरब पर हमले तेज किए

हूती समूह ने जुलाई में रियाद के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की थी. और इसके बाद से ही हूतियों ने सऊदी पर हमले भी तेज कर दिए हैं. उनके हमलों में सऊदी शहरों, ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढाँचे और लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बनाया गया है. इन हमलों ने वैश्वक तेल सप्लाई और शिपिंग को लेकर भी जोखिम पैदा कर दिया है. 

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