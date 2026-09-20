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हूती हमलों के बीच सऊदी के साथ आया तुर्की, कहा- सैन्य मदद से पीछे नहीं हटेंगे

तुर्की ने सऊदी अरब की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए मक्का समझौते के तहत सहायता का प्रस्ताव दिया है. तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने कहा कि तुर्की सऊदी अरब के साथ पूरी एकजुटता में खड़ा है और तकनीकी सैन्य मदद देने को तैयार है.

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तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फ़िदान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फ़ैसल बिन फ़रहान अल सऊद (Photo- Reuters)
तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फ़िदान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फ़ैसल बिन फ़रहान अल सऊद (Photo- Reuters)

यमन के हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब के इलाके पर हमले तेज करने के बीच, तुर्की ने पाकिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब की सैन्य जरूरतें पूरी करने की पेशकश की है. 

तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने शनिवार को कहा कि अंकारा रियाद के साथ पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ खड़ा है. उनका कहना है कि तुर्की हूती हमलों के बीच सऊदी को मदद देने, खासकर तकनीकी सैन्य मामलों में मदद करने के लिए तैयार है. 

फिदान ने कहा कि सऊदी अरब की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमले हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनके समझौते में एक गठबंधन करार शामिल है. ऐसे में, अगर सऊदी अरब को किसी भी तरह की सैन्य मदद, खासकर तकनीकी मदद की जरूरत पड़ती है तो तुर्की उसे पूरा करने की कोशिश करेगा.  

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क्या है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता

पिछले महीने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए "मक्का संयुक्त रक्षा समझौते" में कहा गया है कि इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी अगर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. 

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यह भी पढ़ें: रियाद में हूतियों का हमला? रियाद के कई ठिकानों पर मिसाइल-ड्रोन हमले का दावा

तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान का कहना है कि सऊदी पर लगातार हो रहे हूती विद्रोहियों के हमले के बीच यह समझौता सऊदी अरब के प्रति तुर्की के कमिटमेंट को दिखाता है. 

फिदान ने कहा कि सऊदी अरब का अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे बड़े टकराव में घसीटा जाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि रियाद की इस युद्ध में शामिल होने की कोई मंशा नहीं है. उन्होंने कहा कि तुर्की ने लड़ाई खत्म करने के मकसद से सभी पक्षों को प्रस्ताव भेजे हैं. 

तुर्की विदेश मंत्री ने कहा, "कई पहल की गई हैं, लेकिन पक्षों को इन्हें स्वीकार करना होगा. नए प्रस्ताव भी हैं, मुझे उम्मीद है कि वे उन्हें मान लेंगे." 

क्या बोला पाकिस्तान

पाकिस्तान ने कहा है कि सऊदी अरब पर हूती हमलों के बाद मक्का समझौते के तहत इस्लामाबाद की ओर से किसी सैन्य कार्रवाई को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है. हालांकि, उसका कहना है कि "सही समय आने पर" वह कार्रवाई करेगा.

यह भी पढ़ें: 'किसी भी हद तक जाएंगे, जहां तक सऊदी भाई कहेंगे...', हूतियों को लेकर PAK जनरल ने फिर लंबी-लंबी फेंकी

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हूतियों ने सऊदी पर मिसाइल-ड्रोन हमले का दावा 

इस बीच शनिवार को हूतियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के संवेदनशील स्थानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागने का दावा किया. यह दावा रियाद के मुख्य एयरपोर्ट के पास आग और धुएं का काला गुबार देखे जाने के कुछ घंटो बाद किया गया. 

वहीं, सऊदी अरब के सैन्य गठबंधन ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रियाद की ओर आ रही एक मिसाइल को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया. सऊदी अधिकारियों ने संभावित हवाई हमले के मद्देनजर रात भर लोगों को अलर्ट पर रखा था. शनिवार सुबह अधिकारियों ने बताया कि स्थिति सामान्य है. 

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